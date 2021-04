Maria Finizio, Federico e Alice, moglie e figli Amedeo Grieco/ “Siamo fieri di lui”

Siamo abituati a vederlo in TV nel suo ruolo di comico irriverente e ‘corteggiatore seriale’, ma nella vita privata Amedeo Grieco di Pio e Amedeo è un marito fedele e innamorato e papà premuroso. Ad ammetterlo è proprio sua moglie Maria Finizio, mamma dei suoi due bambini Federico e Alice. Ma lo testimoniano anche i tantissimi scatti di famiglia che immortalano i quattro nella loro quotidianità che Maria ama mostrare sul suo profilo Instagram.

Anche Amedeo e Maria, come Pio e sua moglie Cristina, stanno insieme da molti anni ma hanno preferito mantenere il riserbo sulle loro nozze. Ciò che è certo è che Maria è fiera di suo marito, che ha sempre supportato. “Sono emozionatissima per questo grande e atteso debutto, i bambini poi corrono per casa urlando: stasera c’è papà alla tele!!” ha scritto la scorsa settimana in un post prima dell’esordio di Felicissima Sera.

Maria Finizio fiera di suo marito Amedeo: “Orgogliosa di te!”

Come sua moglie Maria, anche i figli di Amedeo Grieco sono fieri di lui: “Vederli trepidanti ed ansiosi per te è una grande gioia…siamo i tuoi più grandi fan insieme a tutta la tua famiglia. – ha scritto la donna su Instagram, per poi svelare che – La distanza di questo periodo, anche se difficile, è servita per rivedervi in Tv in PRIMA SERATA su canale 5 a fare quello che più vi piace: far sorridere tutti, anche e soprattutto in questo momento particolarissimo!” Così, diretta al marito, ha concluso: “Sono orgogliosa di te e di Pio, per quanta dedizione, energia e amore ci mettete!”

