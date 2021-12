Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco/ Una donna riservata

Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo, è certamente uno dei personaggi più vulcanici e dalla battuta sempre pronta della nostra Tv. Emblematico è, ad esempio, quanto avevano detto a Maria De Filippi chiedendo cosa avesse regalato Silvio Berlusconi a lei e al marito Maurizio Costanzo oltre a Canale 5. Nella sua vita privata, invece, lui ha decisamente una personalità opposta, che lo vede dedito alla sua famiglia, formata con la moglie Maria Finizio.

La donna ha un carattere decisamente opposto a quello del compagno della sua vita, tutt’altro che favorevole a comparire davanti ai riflettori. Le uniche eccezioni sono rappresentate da qualche foto pubblicata sui social nel profilo suo e quello del marito.

Chi è Maria Finizio: lei è il grande amore di Amedeo Grieco

Il primo incontro tra Maria Finizio e Amedeo Grieco è avvenuto a Foggia, città di cui sono originari entrambi. I due hanno però compiuto una scelta decisamente opposta a quella del compagno di avventure di lui, Pio D’ Antini e della moglie Cristina Garofalo, decidendo di continuare a vivere in Puglia (il collega è stabile a Milano).

Ad arricchire il loro rapporto sono arrivati due figli: Federico, nato nel 2015, e Alice, nata nel 2018. Difficilmente la donna si lascia andare davanti ai riflettori. Qualche tempo fa aveva però voluto lasciare un ricordo sul suo profilo social della suocera, scomparsa a soli 57 anni: “Tra noi non è stato un colpo di fulmine, io e te ci siamo incontrate pian piano fino a quando tu sei diventata il mio punto di riferimento imprescindibile! Sei diventata con il tempo una seconda mamma, il punto di riferimento che ormai non avevo da anni ed ora che sei andata via io mi sento nuovamente sola!”, ha scritto, rivelando il loro profondo legame. “Rossella ti ringrazio con tutto il cuore per avermi accolta, per il sostegno incondizionato che mi hai donato, per l’amore inesauribile per i tuoi nipoti. Mi manchi tanto!” – aveva scritto.

