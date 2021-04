Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ “Papà meraviglioso di Federico e Alice”

Si chiama Maria Finizio la moglie di Amedeo Grieco, comico foggiano facente parte del duo Pio e Amedeo insieme al suo compare – nonché compaesano – Pio D’Antini. Anche Maria, come Pio, è originaria della Puglia e in particolare di Foggia, dove i due si sarebbero conosciuti ormai diversi anni fa. Dopo il loro matrimonio, nel 2015, Maria e Amedeo hanno avuto il loro primo figlio, Federico, seguito, nel 2019, dalla piccola Alice. Nessuno dei due ha mai rivelato particolari dettagli circa il loro rapporto: sui social, tuttavia, la signora Grieco compare spesso in compagnia del marito e dei loro figli. “Mi emoziona ogni volta vedervi così vicini e complici…”, ha scritto Maria, sotto alla foto di un abbraccio tra Federico e Alice, “sono davvero felice per voi che sarete (spero) per sempre il prolungamento l’uno dell’altra e mai soli!”.

PIO E AMEDEO/ "20 anni di carriera insieme. A Sanremo ritardammo l'esibizione di..."

Maria Finizio, chi è la moglie del comico Amedeo Grieco

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Maria Finizio si è detta fiera di papà Amedeo. In effetti, alle prese con i loro due figli Federico e Alice, Amedeo Grieco appare completamente diverso da come lo vediamo in tv: altrettanto scherzoso e pronto al gioco, certo, ma forse più prudente, premuroso e, in una parola, ‘paterno’. “Semplicemente un papà meraviglioso”, si legge nella didascalia pubblicata a corredo di uno scatto che ritrae Amedeo in compagnia di Federico e Alice. Tutti e tre sono sorridenti: la mamma li immortala in un momento di gioco, in cui Alice sta sulle spalle del papà e Fede è seduto sul lettino dietro di loro. Quella di Amedeo Grieco, insomma, è una bella famiglia molto unita: evidente la complicità con la moglie Maria, che in tutti questi anni si è sempre tenuta lontano dal mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram, tuttavia, è seguitissimo: si parla di oltre 50mila follower.

LEGGI ANCHE:

Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco/ "Al fianco una persona sempre presente"Cristina Garofalo, moglie Pio D'Antini/ "Innamorati come il primo giorno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA