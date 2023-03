Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco/ Dolce dedica alla figlia Alice: “tu sei vita”

Maria Finizio, ecco chi è la moglie del comico Amedeo Grieco di Pio e Amedeo

Maria Finizio è la moglie del simpaticissimo Amedeo Grieco, ovvero uno dei due componenti della coppia comica Pio e Amedeo. A differenza del compagno, tuttavia, Maria è una persona molto introversa e lontana dalle luci dei riflettori e dello spettacolo. Questo perché conduce una vita “diversa” e anche perché pare essere una donna piuttosto riservata. Ma cosa sappiamo, dunque, sul conto della dolce metà di Amedeo? Innanzitutto scopriamo che la coppia vive a Foggia, al contrario di Pio e della sua lady; i due hanno deciso di rimanere nella terra d’origine, perché volevano mantenere un contatto con il territorio che amano.

Maria Finizio e Amedeo Grieco si sono sposati diverso tempo fa e nel frattempo hanno anche messo al mondo due figli: Federico, nato nel 2015, e Alice, nata nel 2018. Da quanto emerge sul web, pare che Maria Finizio dedichi le sue giornate alla crescita dei bambini. Come accennavamo, nonostante il grande successo del marito, che spesso lo porta fuori al di là dei confini pugliesi, i due hanno deciso di continuare a vivere nella loro terra d’origine evitando il caos delle grandi città.

Maria Finizio e Amedeo Grieco, l’amore per i figli Federico e Alice

Per quanto riguarda la vita privata di Maria Finizio non si hanno moltissime informazioni, oltre a quanto detto. Grazie ai social però si può carpire qualche altro dettaglio sulla quotidianità della moglie di Amedeo Grieco, come ad esempio il grande amore che entrambi provano per i due figli. L’ultima arrivata, la piccola Alice, nata nel 2018, recentemente si è guadagnata una dolcissima dedica da parte di mamma Maria, che le ha scritto: “Con con te sono stata davvero fortunata! Non sei mai stata una bambina “troppo impegnativa”. Sei calma, sorrisi, abbracci e baci, compagnia come se fossi la mia migliore amica, sei sole che mi riscalda il cuore solo a guardarti, sei piacere puro nell’averti accanto e condividere con te luoghi e esperienze, sei bontà! […]Sei vita che ti ho donato e che mi doni tu ogni giorno!”.

