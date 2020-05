Maria Francesca Antonini, moglie Giorgio Tirabassi/ “Crisi profonda, 31 anni d’amore”

Pubblicità

E’ stata una settimana intensa questa per Giorgio Tirabassi che è stato spesso in tv per lanciare la sua Liberi Tutti in onda su Rai3 dopo il successo su RaiPlay. Ma mentre lui continua ad andare in scena in tv, oggi sarà ospite di Marco Liorni a ItaliaSì!, la moglie continua a stargli accanto ma senza mai far accendere le luci dei riflettori su di lei. Lei è Maria Francesca Antonini e dal 2012 è la moglie di Giorgio Tirabassi anche se il loro amore dura da 31 anni e più. Una cerimonia molto intima, svoltasi nell’abitazione della sua compagna, ha messo insieme la storica coppia che ha dato i natali ai loro figli, Nina e Filippo Tirabassi. Ma chi è Maria Francesca Antonini? Lei è un’ex ballerina e gallerista, grande amante dell’arte e della danza che ha conosciuto Giorgio Tirabassi proprio mentre era all’apice della sua carriera fino a quando un infortunio l’ha messa ko e in quel periodo di stop restò incinta.

CHI E’ MARIA FRANCESCA ANTONINI? MOGLIE DI GIORGIO TIRABASSI

Maria Francesca Tirabassi concilia la vita professionale ma a parlare di lei è stato proprio Giorgio Tirabassi che in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo ha raccontato la storia del loro amore parlando anche di 31 anni d’amore, e solo 8 di matrimonio, ma anche di una profonda crisi che, come da manuale, li ha tenuti lontani per sei mesi nel settimo anno. Lui stesso ha raccontato: “Separati davvero, con le crisi e con tutte le cose del caso perché i 35 anni sono un punto cruciale della crescita di un uomo…. poi alla fine ci siamo cercati. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, è una donna con cui ho un’intesa che ancora adesso è importante. Ci siamo sposati nel 2012 ma stiamo insieme da trentun anni… Perché c’ho messo tanto? Mi piace fare le cose per bene“. Cosa racconterà oggi a Marco Liorni?



