Maria Francesca, moglie Patrizio Rispo: “Innamorati 10 anni dopo il primo incontro”/ “Tornavo dai Caraibi…”

La puntata odierna de La Volta Buona è stata impreziosita dalla simpatia di Patrizio Rispo – volto iconico de Un posto al sole – e dalla solarità di sua moglie Maria Francesca. Insieme si sono raccontati tra aneddoti e curiosità, ponendo il focus principalmente sulla bellezza del loro rapporto d’amore. La moglie dell’attore è partita dalle abitudini in tema regali: “Mi fa dei regali pazzeschi, non è uno di quelli che segue le occasioni; però quando ci si mette di impegno non va sul classico come anelli, scarpe. Quando ho compiuto 40 anni mi ha fatto un regalo stupendo, ero incinta del mio primo figlio Giordano. Volle che io andassi ad uno spettacolo portando anche sua madre e a sorpresa ci annunciò disse di aver scritto una canzone per me…”.

Caterina Balivo non poteva poi non incalzare Maria Francesca – moglie di Patrizio Rispo – a proposito dell’esperienza dell’attore nel programma “Non sono una signora”. “Era mostruoso, non riusciva a nascondere il testosterone… Loro facevano questo scherzo di telefonare alle mogli al primo trucco. Quando ho visto la puntata mi resi conto che avevano tagliato la mia perché gli dissi: ‘Fai schifo proprio’”.

Patrizio Rispo a La Volta Buona: “L’esperienza a ‘Non sono una signora’? Molto divertente…”

Sempre a proposito dell’esperienza nei panni di una drag queen ne “Non sono una signora”, Patrizio Rispo ha invece spiegato: “Chiaramente ho avuto tutto il sostegno di una parte dell’Italia, io già ero un idolo perchè sono stato testimonial per i diritti dei gay, ho fatto un’intera campagna e anche un cortometraggio che ha vinto tantissimi premi”. L’attore ha poi aggiunto: “La cosa agghiacciante sono stati i 15 centimetri di tacco… Comunque è stata un’esperienza molto divertente, oltre ad aver apprezzato il percorso artistico delle drag queen”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista a La Volta Buona, la moglie di Patrizio Rispo – Maria Francesca – ha raccontato la particolarità della scintilla scoccata diversi anni dopo il primo incontro. “Dopo 10 anni di Caraibi e lui di teatro a Roma ci siamo incontrati di nuovo a Napoli. Siamo tornati lo stesso mese; dopo pochi giorni dall’inizio di Un posto al sole lo incontrai ad una festa dopo averlo visto nella soap, ma non l’avevo riconosciuto… Lui mi disse: ‘Ma come, non mi riconosci? Io ti conosco da quando avevi 9 anni!’”.











