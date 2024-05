Maria Francesca Villani, chi è la moglie di Patrizio Rispo/ I figli Giordano e Tommaso

Maria Francesca Villani, chi è la moglie di Patrizio Rispo: “Ci conosciamo sin da bambini“

Patrizio Rispo sarà uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo, in onda oggi pomeriggio su Rai1. L’attore napoletano, uno dei volti storici della soap Un posto al sole, è poco avvezzo a raccontare il lato privato della sua vita e sono rare le interviste tv o le dichiarazioni a mezzo social sulla sua famiglia; sappiamo però che è sposato dal 2001 ed è padre di due figli. Ma chi è la moglie di Patrizio Rispo? Si chiama Maria Francesca Villani ed è titolare di una società che si occupa di organizzazione di eventi in Campania.

Il loro amore è nato a Napoli negli anni ’90 ed hanno poi deciso di convolare a nozze nel 2001, ma la coppia si conosceva già da tantissimi anni. “Ci conosciamo sin da bambini, siamo cresciuti insieme, a Napoli – ha raccontato l’attore, come riporta Fanpage – Poi, con gli anni, ci siamo persi di vista. Dopo il diploma, io mi sono trasferito a Roma per fare l’attore e lei è andata a vivere nell’isola di Antigua, nei Caraibi, dove ha aperto un bar con il suo fidanzato di allora. Io sono rimasto nella Capitale vent’anni dividendomi tra il teatro e qualche piccolo ruolo per il cinema e la tv“.

Giordano e Tommaso, figli di Patrizio Rispo e della moglie Maria Francesca Villani

Patrizio Rispo e la moglie Maria Francesca Villani, per un curioso scherzo del destino, si sono poi ritrovati dopo tanti anni in una maniera del tutto casuale: “Sono tornato a Napoli quando mi hanno preso a Un posto al sole e così ci siamo ritrovati. Eravamo a spasso in un parco, coi rispettivi cani: io l’ho subito riconosciuta, ma quando l’ho salutata, lei mi ha guardato confusa per dire: ‘E questo che vuole?’. Le ho dovuto spiegare chi fossi perché si ricordasse di me“.

La coppia da quel momento non si è mai separata e ha costruito il proprio amore negli anni, fino a diventare genitori. Patrizio Rispo ha infatti due figli: Giordano e Tommaso, dei quali aveva rivelato in un’intervista a Weekly nel luglio 2023: “È una lotta continua, devo elemosinare un bacio e un attenzione, sono due ragazzi meravigliosi e purtroppo hanno il talento artistico anche loro”.

