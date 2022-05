Maria Francisca Perello, chi è la di moglie Nadal/ Lui: “ci siamo conosciuti da bambini”

Maria Francisca Perello è la moglie di Nadal, il tennista spagnolo numero 4 della classifica ATP. Un grande amore quello nato tra il tennista e la donna che oggi si occupa della fondazione Rafa Nadal. In pochi sanno che Mery, questo il suo soprannome, è una donna molto discreta e riservata che non appare quasi mai in pubblico. La donna, infatti, non presenzia neppure alle gare di tennis del marito; una decisione che proprio la conservata ha motivato durante un’intervista così: “Nadal ha bisogno del suo spazio quando è in competizione e solo l’idea di me in giro e in attesa per tutto il giorno mi stanca. Se lo seguissi ovunque, penso che ci sarebbe il rischio di smettere di andare d’accordo”.

I due si sono conosciuti quando erano entrambi giovanissimi come ha confermato anche il campione di tennis: “ci siamo conosciuti quando eravamo dei bambini. Il suo nome è María Francisca, ma la chiamo sempre Mery. La chiamo María Francisca solo quando litighiamo. Ma non litighiamo praticamente mai dato che lei è una persona molto calma”.

Nadal e la moglie Maria Francisca Perello: “avremo dei figli in futuro”

Nadal e la moglie Maria Francisca Perello sono innamorati più che mai. La coppia ha vissuto insieme il lockdown come ha raccontato proprio il campione di tennis: “lei l’ha vissuto molto meglio di me. Lei lavorava normalmente le sue ore di ufficio perché si occupa a tempo pieno della fondazione benefica. Dovendo rimanere a casa, durante il periodo chiusi, ha dovuto lavorare molto di più dato che ce ne era più bisogno. Io, invece, potevo fare solo un po’ di allenamento fisico, ma viviamo in un appartamento”.

Il numero 4 della classifica ATP di tennis ha poi parlato del desiderio di paternità rivelando: “penso proprio che avrei dei bambini, li amo. C’è però un problema. Penso che avremo dei figli solo dopo essermi ritirato. Pensavo che a 30 anni fosse il momento giusto, ma le carriere si sono allungate di molto negli ultimi anni”.











