Maria Giovanna Elmi: “A vent’anni fui sottoposta ad un’operazione”/ “Mi impedì di avere figli”

Maria Giovanna Elmi, la vita privata e il marito Gabriele Massarutto

Maria Giovanna Elmi è una delle storiche annunciatrici della Rai, in cui fece il suo esordio come signorina Buonasera negli anni ’60, sin dall’inizio delle trasmissioni televisive. E proprio nella giornata di oggi, dedicata all’anniversario dei 70 anni dall’inizio delle regolari trasmissione televisive, la Elmi è uno dei grandi nomi pronti a celebrare ‘mamma Rai’. Ma, oltre alla carriera sul piccolo schermo che l’ha resa celebre in Italia, la conduttrice ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata.

Inizialmente sposata dal 1970 al 1978 con Ernesto Hoffman, ha ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota ed è poi convolata a nozze con il suo attuale marito, Gabriele Massarutto. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero nell’agosto 2023, la Elmi aveva dichiarato in riferimento al suo compleanno: “Io e mio marito Gabriele siamo coetanei, io sono nata il 25 agosto e lui il 30, e in passato abbiamo sempre organizzato grandi feste. Ultimamente ci siamo concentrati sul nostro anniversario di matrimonio: il 13 dicembre […]”.

Maria Giovanna Elmi: “A 20 anni fui sottoposta ad un’operazione“

Maria Giovanna Elmi, prima della storia d’amore con l’attuale marito, è stata sposata con il fisico informatico Ernesto Hoffman. Nel corso dell’intervista, spiegando per quale motivo il matrimonio naufragò, l’annunciatrice televisiva aveva rivelato di aver subito da giovane un’operazione, che alla fine non le consentì di poter diventare madre: “Con il mio primo marito, quando ci sposammo – nel 1970 – eravamo innamorati, ma a vent’anni fui sottoposta a un’operazione che mi impedì di avere figli. All’inizio a lui non importava, ma poi le cose cambiarono, gli venne voglia di bambini, e così nel 1978 le nostre strade si divisero“.











