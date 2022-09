Maria Giovanna Elmi: “Andai a Sanremo senza vestito…”/ “Stallone mi portò a cavallo”

A “L’Ora Solare”, trasmissione di Tv 2000 condotta da Paola Saluzzi e andata in onda lunedì 26 settembre 2022, Maria Giovanna Elmi ha descritto l’evoluzione della sua carriera. Da giovanissima, ad esempio si sentiva pittrice, tanto che decise di affrontare l’esame di ammissione all’Accademia presente a Roma: “Alla fine della terza media – ha rivelato – ero preoccupata solo per il disegno geometrico, temevo le sbavature con la china. Invece, lì ho avuto 6, mentre nell’acquerello e nel gesso sono stata bocciata con due 3. A quel punto, sono andato al liceo classico dalle suore salesiane. Infine, ho fatto Lettere Moderne all’Università”.

Successivamente, per gioco, partecipò a un concorso indetto dal settimanale “Grazia”, che ricercava 3 indossatrici e 22 modelle pubblicitarie. “Mi scelsero tra le modelle per un provino e poco dopo entrai in Rai – ha detto Maria Giovanna Elmi –. Fu merito di una signora che incontrai al mare: le si era rotta la macchina e mi chiese di darle un passaggio, concedendomi la possibilità di utilizzare la sua cabina in spiaggia per sdebitarsi. Mi guardò bene e disse: ‘Hai la faccetta da annunciatrice. Vai in via Teulada, riempi i moduli e attacca la tua fototessera‘. Lo feci: mi chiamarono dopo due mesi”.

MARIA GIOVANNA ELMI: “ANDAI A SANREMO A SORPRESA”

Sempre a “L’Ora Solare”, Maria Giovanna Elmi ha rammentato che nel 1972 al fianco di Pippo Baudo condusse “Canzonissima”, mentre nel 1977 presentò il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno: “Fu una soddisfazione pazzesca, inaspettata. Me lo dissero all’ultimo momento: ‘Devi andare lì domani. Viaggiai in treno, seconda classe. Le prime due serate venivano trasmesse solo alla radio, l’ultima anche in tv. Ma io ero senza vestito adatto: fu Sabina Ciuffini a prestarmi quello bianco per la serata finale”.

Per il format “Sereno Variabile”, invece, Maria Giovanna Elmi dovette intervistare Sylvester Stallone, che la invitò a salire sul suo cavallo: “Eravamo vicino a Tel Aviv per l’intervista, lui stava realizzando le riprese di Rambo 3 – ha detto l’ex annunciatrice –. C’era solo una roulotte, dove sono stata accolta alle 2.30 di notte, a causa di una serie di complicanze con gli aerei. Ricordo che lui fece arrivare un cavallo nero e mi fece montare con lui, senza neanche mettermi fuori posto la maglietta”.











