Gabriele Massarutto è il marito della nota annunciatrice Maria Giovanna Elmi. La coppia non ha figli ma sta insieme ormai da oltre 32 anni.

Gabriele Massarutto è il marito di Maria Giovanna Elmi, protagonista a Verissimo nella puntata del 27 Settembre 2025. La loro storia è arrivata quasi come una favola, dal primo incontro fino ad un rapporto che è durato negli anni ed i due sono apparsi sempre più legati che mai. Ma vediamo meglio chi è.

Gabriele Massarutto è un imprenditore friulano nato il 30 Agosto 1940 – nello stesso anno della moglie – e noto al mondo dello spettacolo specialmente per le nozze con l’ex annunciatrice e conduttrice tv Maria Giovanna Elmi. Gabriele è a capo di un’azienda nel settore dell’elettricità ma è totalmente fuori dal mondo dello spettacolo.

Gabriele Massarutto non è presente nel mondo social e abbiamo qualche foto solo grazie alla moglie che pubblica di tanto in tanto loro scatti insieme. La coppia è molto attiva sui social, non ha figli ma su Instagram evidenzia alcune delle loro passioni, specialmente per quel che riguarda i viaggi ed i due sono molto legati.

Maria Giovanna Elmi e la lettera a suo marito Gabriele Massarutto

Gabriele Massarutto è nato nello stesso anno e nello stesso mese della moglie, i due sono nati nell’Agosto del 1940 e dell’uomo sappiamo solo – mediante alcune interviste della moglie – che è grande appassionato della musica e dello sport. In un’intervista pubblicata su Dipiù qualche mese fa la donna ha fatto una richiesta esplicita al marito:

“Siamo sposati da 32 anni e condividiamo tutto ma sento oggi di volerti scrivere in maniera ufficiale. Vorrei tornare a vivere un pò più in Italia”. Maria Giovanna Elmi ha spiegato che le piacerebbe tornare in Italia per riabbracciare le terre dove si sono incontrati e per coltivare una delle sue grandi passioni, ovvero il mondo della televisione: “A volte dico no solo perchè affrontare un singolo viaggio intercontinentale è un pò troppo, anche per me”.

La donna ha cosi chiesto all’uomo qualche mese fa di trasferirsi nuovamente in Italia, a Tarvisio, il paesino che li ha fatti conoscere: “Ci siamo incontrati li per la prima volta, io stavo registrando un servizio per Sereno Variabile e sembrava un segno del destino, ti vidi con una rivista in mano, c’ero io vestita da sposa”.