Maria Giovanna Elmi choc/ “Audrey Hepburn mi ha chiesto un autografo per il figlio Luca”

Maria Giovanna Elmi e l’aneddoto su Audrey Hepburn: il suo racconto

Maria Giovanna Elmi, ospite nel salotto de La volta buona per festeggiare i 70 anni della Rai, ha raccontato un aneddoto molto particolare della sua carriera. La star del cinema Audrey Hepburn ha voluto un autografo dalla presentatrice: “Eravamo in un ristorante, dopo il secondo Sanremo, una tavolata con attori, presentatori, registi ecc. Ad un certo punto abbiamo finito di mangiare, usciamo e vediamo a un tavolo Hepburn da sola“.

E ancora: “Lei fa un cenno e ci siamo tutti guardati per capire chi stesse chiamando. Arriva il cameriere e dice: “Mi scusi la signora Hepburn le vorrebbe parlare”. Paralisi di tutte, compresa la mia, vado da lei e lei mi dice: “Vorrei tanto da lei un autografo per il mio bambino Luca che è innamorato di Azzurrina” che era la protagonista del Dirigibile“.

Maria Giovanna Elmi: “Un operazione mi ha impedito di avere figli”

Maria Giovanna Elmi storica annunciatrice della Rai, ha fatto parlare di sé anche per le vicende collegate alla sua vita privata. Sposata dal 1970 al 1978 con Ernesto Hoffman, ha ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota ed è poi convolata a nozze con il suo attuale marito, Gabriele Massarutto.

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero nell’agosto 2023, la Elmi aveva dichiarato in riferimento al suo compleanno: “Io e mio marito Gabriele siamo coetanei, io sono nata il 25 agosto e lui il 30, e in passato abbiamo sempre organizzato grandi feste. Ultimamente ci siamo concentrati sul nostro anniversario di matrimonio: il 13 dicembre […] Inoltre, la presentatrice ha affrontato un’operazione che le ha impedito di diventare madre: “Con il mio primo marito, quando ci sposammo – nel 1970 – eravamo innamorati, ma a vent’anni fui sottoposta a un’operazione che mi impedì di avere figli. All’inizio a lui non importava, ma poi le cose cambiarono, gli venne voglia di bambini, e così nel 1978 le nostre strade si divisero”.

