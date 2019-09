Maria Giovanna Elmi e il marito Gabriele/ “25 anni di amore ma è ancora fortissimo”

Tanti ospiti questa mattina a Storie Italiane fra cui anche Maria Giovanna Elmi, nota annunciatrice televisiva di casa Rai Uno. Assieme a lei vi è il marito Gabriele Massarutto, sposato 25 anni fa durante un matrimonio “ad alta quota”, in montagna. Per celebrare le nozze d’argento la coppia affiatatissima è tornata nello stesso posto, stessa montagna e stessa chiesa, tra l’altro con gli stessi vestiti indossati due decadi e mezzo fa, due originali tute da sci. “E’ sempre bello rivedere quelle immagini – esordisce Gabriele – noi ci siamo incontrati 33 anni fa, abbiamo aspettato l’annullamento del suo precedente matrimonio per sposarci, un amore che è maturato nel tempo. Un amore deve essere continuamente coltivato e nutrito, con quotidianità, soprattutto quando si incontrato due persone provenienti da ambienti diversi. C’è qualcuno che deve fare una rinuncia alle proprie passioni, le ha fatte lei, infatti il merito di questo successo e di questo matrimonio è tutto suo. Io non avrei mai rinunciato alle mie montagne, al mio Tarvisio, alla passione per lo sport e la musica”.

MARIA GIOVANNA ELMI E IL MARITO A STORIE ITALIANE

“Per me è stato un arricchimento – prende le parole Maria Giovanna Elmi – lui poi è molto paziente con me”. In studio passa quindi il messaggio video di Rossanna Vaudetti, altra storica annunciatrice della televisione pubblica: “Maria Giovanna Elmi ti voglio bene, un abbraccio a tutti”. Maria ringrazia per gli auguri e poi annuncia il programma che inizierà di lì a poco, come fatto per diversi anni fino a poco tempo fa: “Come ha detto Elonora Daniele, ci vediamo domani, perché adesso potrete vedere la prova del cuoco con Elisa Isoardi che sa cucinare benissimo mentre io no, quindi è meglio che io mi allontani”.

