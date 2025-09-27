Ernesto Hofmann è stato il primo marito della conduttrice ed annunciatrice Maria Giovanna Elmi. I due hanno divorziato ed ognuno ha preso la sua strada

Ernesto Hofmann è il marito di Maria Giovanna Elmi, nota conduttrice che negli anni ha preso parte a diverse trasmissioni sulla tv nazionale e non solo. La donna sarà una delle ospiti nella trasmissione tv Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e andrà in scena sabato 27 Settembre 2025.

Non si conoscono molte cose riguardo il mondo dello spettacolo e in effetti Ernesto Hofmann era esterno a questo mondo ma era molto innamorato di Maria Giovanna Elmi. L’uomo è stato per anni un dipendente, cresciuto sempre di più, all’interno della nota azienda di computer IBM. I due si sono sposati nel 1970 e la loro storia è durata solo 8 anni.

Otto anni ed un matrimonio con i due che sembravano innamorati pazzi ma sulle colonne de Il Messaggero la donna ha raccontato il vero motivo del loro divorzio, una decisione non presa a cuor leggero ma ad un certo punto diventata fondamentale per entrambi, solo già per poter andare avanti nella loro vita.

Ernesto Hofmann e Maria Giovanna Elmi, e il reale motivo del divorzio

Ernesto Hofmann e Maria Giovanna Elmi si sono sposati molto giovani e la donna ha svelato: “Eravamo molto innamorati quando ci sposammo”, ma il vero problema riguarda il fatto che Maria Giovanna ha subito un’operazione all’età di 20 anni e cosi non poteva avere dei figli. E Maria Giovanna ha raccontato:

“All’inizio a lui questa cosa non importava ma dopo le sue esigenze cambiarono, aveva voglia di bambini e cosi le nostre strade si divisero” e i due in accordo tra loro hanno deciso di divorziare. Dopo ben 15 anni Maria Giovanna Elmi ha conosciuto e poi sposato Gabriele Massarutto, quello che ancora oggi è l’uomo della loro vita.

I due ora sono più legati che mai e dopo una vita divisa tra States ed Italia sembra pronta per il ritorno in Italia. Per quel che riguarda Ernesto Hofmann non si conosce molto della sua vita dopo il divorzio da Maria Giovanna Elmi.

