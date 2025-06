Maria Giovanna Elmi, ospite oggi a La Volta Buona, ha eluso una domanda di Caterina Balivo sul matrimonio annullato dalla Sacra Rota.

L’amore è al centro del dibattito nel corso della puntata odierna de La Volta Buona ma, uno dei volti noti al divano di Caterina Balivo, ha indispettito non poco la conduttrice. Stiamo parlando di Maria Giovanna Elmi; conduttrice, cantante, attrice e chi più ne ha più ne metta. Una carriera importante che però non è il baricentro della curiosità odierna dove – nel blocco iniziale – si parla soprattutto di tradimenti e infedeltà. La Elmi parte dal raccontare la liaison con Vittorio Cecchi Gori ma l’attenzione di Caterina Balivo, poco dopo, si focalizza su un aneddoto noto ma sul quale aleggia una sorta di mistero: il matrimonio annullato dalla Sacra Rota.

“Ci racconti come hai fatto ad ottenere l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota?”, domanda diretta da parte di Caterina Balivo per Maria Giovanna Elmi, con tono curioso; la risposta dell’attrice risulta però fin da subito evasiva, fumosa. Se ne accorge la conduttrice che, a quel punto, insiste sul fulcro della domanda scatenando una reazione spiazzante da parte dell’ospite: “Si tratta di cose personali, non voglio parlare di cose private”.

Maria Giovanna Elmi, con fare forse indispettito, elude quindi la domanda di Caterina Balivo – a La Volta Buona – sul matrimonio con il primo marito annullato dalla Sacra Rota. Non ci sta però la conduttrice che, piuttosto stizzita, sottolinea: “In realtà mi dicono che sei venuta qui per parlare anche di questo”. A poco serve la sottolineatura della Balivo dato che, dall’altra parte, non sembra esserci voglia di ritrattare la chiusura. Permane la perplessità di Caterina Balivo che, anche quando prende la parola Maria Teresa Ruta per spezzare quel momento di gelo, rincara: “Non volevo sapere cose private, ho chiesto del matrimonio annullato dalla Sacra Rota perchè dovevamo parlare anche di quello ma forse ha cambiato idea…”.