Maria Giovanna Elmi: “Mi sono sposata in tuta da sci”/ “Volevo diventare ballerina”

A “C’è tempo per…”, trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini e in onda tutte le mattine su Rai Uno dal lunedì al venerdì, è intervenuta la storica presentatrice televisiva Maria Giovanna Elmi. La “fatina” della tv italiana ha ripercorso mentalmente la sua partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi” nel 2005, conclusa sul podio, al terzo posto: “La mia caratteristica principale è sicuramente la curiosità e lì ha trovato pieno sfogo. Interessante, inoltre, il rapporto con me stessa che si è venuto a creare in quei giorni”. Poi, un retroscena sulle sue nozze che indubbiamente piacerà agli appassionati della montagna e degli sport invernali: “Il mio matrimonio è stato celebrato all’interno del santuario di monte Lussari a Tarvisio, al confine con Austria e Slovenia, il 13 dicembre. Io e mio marito ci siamo sposati in tuta da sci, c’era tantissima neve…“. Poi, il ricordo di Maria Giovanna Elmi relativo ad Alberto Sordi: “Era sempre carino, affettuoso, gentile, generoso. Aveva un bel modo di comportarsi e quandolo si vedeva se ne restava sempre affascinati, anche soltanto per il personaggio”. Una battuta, infine, su Carla Fracci: “Ho una grande passione per la danza classica, ho studiato per 5 anni per diventare prima ballerina come lei, ma purtroppo così non è stato. Questo è uno dei miei sogni che ho avuto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA