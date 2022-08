Maria Giovanna Elmi “Milly prendimi a Ballando con le stelle…”/ Il sogno per i 50 anni di carriera…

Maria Giovanna Elmi per i suoi 50 anni di carriera vuole tornare sullo schermo con l’amica di una vita: Rosanna Vaudetti

“Nozze” oro per Maria Giovanna Elmi e il “piccolo schermo”: quest’anno festeggia ben 50 anni carriera! Per l’occasione la conduttrice e giornalista ha dichiarato a Nuovo Tv di avere un obbiettivo ben preciso: tornare sullo schermo insieme alla sua amica di una vita, Rosanna Vaudetti. Le due hanno esordito nel mondo televisivo insieme, ormai 60 anni fa, nel ruolo di Signorine buonasera della Rai, un legame da allora creatosi e che ancora oggi dura.

Maria Giovanna Elmi/ "Mi piacerebbe tornare in tv. L'amore con Gabriele Massarutto…"

Quest’anno, in occasione dei 50anni di carriera della Elmi, hanno presentato alla Rai due programmi che sperano poter realizzare. Il primo, dal titolo Non si preoccupi ci pensiamo noi, in cui si mettono al servizio del pubblico per risolvere piccoli e grandi problemi della vita. Il secondo invece, chiamato C’era una volta, sarà un format dedicato alle dinastie reali in particolare quella inglese. “Quest’anno festeggio 50 anni di carriera e tornare in televisione assieme a Rosanna per festeggiare mezzo secolo di carriera, ricco di tante soddisfazioni e bellissimi ricordi sarebbe il più bel regalo”, ha detto la Elmi.

Signorine Buonasera: "Facevamo papere"/ Cannuli, Vaudetti, Elmi: "Sempre con classe"

Maria Giovanna Elmi e il suo “altro” sogno nel cassetto: partecipare a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte

È così che Maria Giovanna Elmi si è dichiarata volenterosa di ributtarsi in un mondo TV ormai notevolmente cambiato dal suo esordio: “Un tempo le proposte venivano fatte in modo naturale e noi avevamo la valigia sempre ricca di nuove sfide”, ha detto raccontando di come da Sereno variabile al Festival di Sanremo lei e l’amica, Rosanna Vaudetti, fossero sempre pronte a fare tutto con entusiasmo. “Oggi invece il mondo TV è cambiato ed è più difficile farsi ascoltare”, ha continuato poi sottolineano però di come comunque non demordi, fiduciosa del grande affetto che il pubblico nutre verso di lei e della collega: “L’affetto del pubblico nei nostri confronti non è mai venuto meno sono in tantissimi a volerci rivedere in Tv”.

Maria Giovanna Elmi “Mi misero la mano sul seno”/ Ayda Yespica “Palpatine in disco”

Ma i programmi in compagnia di Rosanna Vaudetti non sono l’unico sogno nel cassetto della Elmi… Spera anche di potersi esibire come ballerina per una notte alla prossima edizione di Ballando con le stelle: “Se Milly Carlucci mi invitasse nel suo programma mi farebbe un grande regalo“, ha affermato. Così piena di entusiasmo e fiducia non vede l’ora di festeggiare i 50anni di carriera, pronta ad affrontare ogni sfida: “Non ho mai amato buttarmi giù, guardo e guarderò sempre avanti col sorriso”, ha infine detto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA