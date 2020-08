Maria Giovanna Elmi “Primo matrimonio e figli? Non ne parlo”/ “Un intervento…”

Maria Giovanna Elmi, la fatina della tv italiana, adesso compie 80 anni e lei stessa ammette che non ha mai avuto così tante attenzioni come in questo periodo, nemmeno quando ne ha fatti 60 o 70 e nemmeno quando è arrivata sul palco di Sanremo al fianco di Mike Bongiorno prima e di Beppe Grillo. A quanto pare i rapporti con quest’ultimo non sono stati idilliaci sul palco soprattutto perché c’era imbarazzo durante i suoi sketch e in un’intervista a Quotidiano Nazionale ha ammesso: “Lui prendeva in giro le persone e una donna in prima fila non fu molto contenta. Non siamo mai stati amici. Lui era quello che lanciava i televisori dalla finestra e oggi non vive senza tecnologia”. Insomma, chiuso il capitolo curioso su Beppe Grillo, l’annunciatrice parla anche della sua vita privata al fianco del secondo marito, Gabriele Massarutto, l’uomo che è “grande complice” nella sua vita, colui a cui ha detto sì con una tuta da sci in alta montagna e con il quale ha deciso di girare il mondo.

MARIA GIOVANNA ELMI E IL SUO PASSATO TRA MATRIMONIO FALLITO E I FIGLI CHE NON SONO ARRIVATI

Ma il passato? Su quello Maria Giovanna Elmi vuole stendere ancora un velo. Non ha avuto figli ma non si vuole di certo far raggiungere dalla malinconia o dalla paura di quello che poteva essere e non è stato e nella stessa intervista rivela: “Primo matrimonio? Non voglio parlarne. E’ stato un sogno condiviso e poi non più. Quando si cresce si cambia e non sempre lo si fa insieme”. La stessa Signorina Buonasera rivela che “un intervento” non le ha permesso di avere figli “ha cancellato un sogno. Me ne sono fatta una ragione contenta di essere viva”. Cosa farà adesso? L’unica cosa che le interessa è viaggiare, un nuovo reality? L’isola dei Famosi le è piaciuta perché “un delfino mancato”, ma chissà il resto, forse Pechino Express in versione Sky?



