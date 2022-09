Maria Giovanna Elmi/ “Sposai Gabriele Massarutto sul monte Lussari: voglio portarci il Papa”

Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice tv, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni de “L’Ora Solare”, trasmissione di Tv 2000 la cui nuova edizione, condotta sempre da Paola Saluzzi, ha debuttato nella giornata di oggi, lunedì 26 settembre 2022. In particolare, nel corso del programma Elmi ha raccontato come nacque il suo amore per il marito Gabriele Massarutto: “Durante un ‘Sereno Variabile’ ci fu un incontro galeotto – ha dichiarato –. Eravamo andati a fare una co-produzione con l’estero, registrando in Austria e a Tarvisio. Tornando indietro si ruppe il furgoncino della Rai e noi avremmo dovuto incontrare il sindaco di Tarvisio che voleva ringraziarci”.

A quel punto, il primo cittadino comprese la situazione e, racconta Maria Giovanna Elmi, “ci inviò 10 macchine che ci portarono all’aeroporto. Io capitai nell’auto di un ragazzo alto, che si scusava per essere ancora in tuta da sci e ci disse che aveva sciato con un piccolo capriolo, descrivendolo con dolcezza. Io pensavo: ‘Un uomo che parla così… Fammi vedere com’è!’. Guardai lo specchietto retrovisore e lì fu illuminante: vidi due occhi verdi stupendi e gli chiesi se non venisse mai a Roma”.

MARIA GIOVANNA ELMI: “VOGLIO PORTARE PAPA FRANCESCO SUL MONTE LUSSARI”

Nel prosieguo de “L’Ora Solare”, Maria Giovanna Elmi ha spiegato che quell’uomo era Gabriele Massarutto, con il quale si sposò il 13 dicembre 1993 sul monte Lussari, luogo amato dalla donna: “Chiunque ci vada, non può dimenticare quel posto… Lì sorge un borgo del 1.300 con un santuario dedicato a una Madonna amata da tre popoli europei diversi. È un posto di pace e ci torno spesso. Addirittura, un professore tedesco di Fisica e Chimica dell’Università di Berlino ha eseguito alcune ricerche e ha scoperto che già 2.000 anni prima della nascita di Cristo c’era vita in quell’area”.

Sul monte Lussari Maria Giovanna Elmi vorrebbe “portare Papa Francesco: credo molto in lui, in quanto ha detto che la pace va alimentata. In quel luogo si incontrano le tre diversità dell’Europa e vanno tutte d’accordo. Quando ho incontrato il Pontefice, mi ha detto che verrà”.











