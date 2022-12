Maria Giovanna Ferrante, ex giornalista oggi pornostar/ “Iniziò tutto casualmente…”

Maria Giovanna Ferrante è un’ex giornalista che è divenuta pornostar. Oggi ha raccontato la sua storia a I Fatti Vostri: “Non è vero che la vita di prima non mi piaceva, ho vissuto momento molto positivi. Vengo da una famiglia borghese molto conosciuta nel mio paese d’origine, Pagani (Salerno), ed ho avuto anche un’educazione cattolica presso le scuole del paese”. Sui suoi sogni: “Sono sempre stata innamorata delle scritture e con il giornalismo e le inchieste volevo provare a cambiare la vita”.

Maria Giovanna Ferrante ha avuto un incidente: “Ero in Inghilterra, avevo vinto una borsa di studio, poi ho avuto un incidente in moto e sono stata un mese in coma poi una lunga riabilitazione e degenza, anche psicologica. Sono stata forte e proprio in quel periodo ho cominciato la mia pratica da giornalista”. Ma c’era qualcosa che non andava bene in quella vita: “Come tutti i lavori all’inizio è difficile. Ho continuato ad essere freelance, realizzando anche inchieste che a volte non venivano accettate. Sono stata un po’ demoralizzata“.

MARIA GIOVANNA FERRANTE: “PORNOSTAR? MIO PADRE…”

Quindi lo sbarco nel mondo del porno: “E’ stata una cosa collaterale, non cercata e neanche voluta. Assieme a mio marito con cui non ho mai avuto problemi di coppia, abbiamo voluto intraprendere un percorso personale frequentando club di scambisti, un altro modo di vivere l’esibizionismo. Ci siamo trovati a nostro agio e abbiamo continuato”.

E ancora: “Un’attrice che aveva una piccola produzione a Torino ci ha chiesto di provare con mascherina e parrucca per provare un brivido che molte coppie sperimentano in maniera privata, molte di più di quelle che immaginiamo”. Quindi Maria Giovanna Ferrante ha fatto da lì il grande salto: “Siamo andati alla nostra prima fiera erotica all’estero, e quando ci siamo trovati ad esibirci su un palco abbiamo fatto ciò che facevamo in privato, esibendoci con del ses*o dal vivo. Poi abbiamo creato una piccola azienda di famiglia ed è iniziato tutto grazie a Rocco Siffredi. Ci siamo proposti a lui, stava reclutando degli aspiranti attori e abbiamo vissuto questa prima esperienza davanti a delle camere professionali, è stato emozionante e coinvolgente”. Sui genitori: “L’hanno scoperto per caso, non ne sono stati felici, l’hanno scoperto attraverso un video che io avevo inserito in un forum di calcio a marzo 2015”. Infine sul marito: “Abbiamo deciso tutto assieme, ogni passo è stato meditato. Io mi chiamo Mary Rider”.

