Maria Giovanna Maglie “Molte notizie sul covid censurate”/ “No vax aumenteranno”

Maria Giovanna Maglie, ex giornalista nonché saggista e opinionista, è stata ospite ieri sera del programma di Rete 4, Dritto e Rovescio, appuntamento del giovedì sera condotto da Del Debbio. Da sempre la Maglie si è espressa in maniera netta nei confronti del vaccino anti covid e del green pass, ed ha ribadito la sua posizione anche ieri sera, presente proprio nello studio dello show del quarto canale.

Il conduttore, ad un certo punto, ha interpellato la sua interlocutrice in merito alla sua sfiducia e critica nei confronti dei numeri della pandemia: “E’ dovuta sicuramente a una straordinaria opacità nell’informazione – ha spiegato in diretta televisiva – iniziata al principio di questa pandemia. Ricordo che il fisico che ha appena vinto il Nobel, italiano, recentemente in tv, mentre un virologo lo prendeva un po’ in giro, continuava a chiedere dei dati, qualcosa da utilizzare per capire cosa è successo”. Quindi ha aggiunto: “Aggiungiamo che è di queste ore la notizia del Pfizer-gate: un’agenzia avrebbe imbrogliato su alcuni effetti avversi del vaccino”

MARIA GIOVANNA MAGLIE: “CON LA TERZA DOSE SARA’ BOOM DI NO VAX”

Poi ha spiegato, argomentando ulteriormente la sua tesi: “Questa mattina l’Inghilterra ha approvato la prima medicina che cura il Covid, nel senso: se la si assume entro cinque giorni, anche se hai altre patologie e se hai più di 60 anni riduci vistosamente le possibilità di ricovero”.

Secondo la Maglie tutte queste notizie non sarebbero state sponsorizzate a dovere, rispetto invece alle altre news pro vaccino e pro green pass: “La domanda è: perché tutto questo non viene raccontato? Perché c’è una censura su questo? Non è colpa degli italiani, non sono tutti no-vax. Ma ora con la terza dose, vi voglio informare, i no-vax aumenteranno di alcuni milioni. La gente si chiederà: ma perché la terza dose? Ecco da dove nasce la sfiducia”, conclude l’autorevole opinionista.

