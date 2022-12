Maria Giovanna Maglie “sono in ospedale per interventi chirurgici”/ “Dopo malore…”

Maria Giovanna Maglie ha aggiornato i suoi follower sulle proprie condizioni di salute, svelando il motivo che l’ha tenuta lontana dalla televisione nelle ultime settimane. La giornalista ha scritto un breve tweet in cui ha spiegato di essere “in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi”, aggiungendo: “ecco la ragione della mia latitanza”. Il popolo di Twitter l’ha inondata di affetto, like e auguri di pronta guarigione, soprattutto dopo che Maria Giovanna Maglie ha concluso il tweet scrivendo: “spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Quote 10Lotto estrazioni 1 dicembre e Jackpot

La giornalista e opinionista, 70 anni di età, ha corredato il suo post su Twitter con un selfie in cui si immortala sul letto dell’ospedale con il suo ultimo libro, dedicato al caso di Emanuela Orlandi. Al momento non è noto in quale struttura sanitaria sia ricoverata e quali siano i problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi agli interventi chirurgici. Di Maria Giovanna Maglie non si hanno ulteriori notizie dal momento in cui, nel settembre scorso, aveva accusato un malore in diretta tv. Fino all’aggiornamento odierno affidato ai social.

Folcodina, Ema vieta farmaco in Ue/ "Rischio reazioni gravi e morte con anestesia"

Maria Giovanna Maglie, come sta la giornalista ricoverata in ospedale

Maria Giovanna Maglie ha accusato un malore nel settembre scorso, mentre era ospite in diretta a Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro. La stessa giornalista aveva ringraziato gli utenti che si erano preoccupati per lei dopo quel primo evento, scrivendo sui social che “mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”. Una prima avvisaglia, forse, dell’assenza che in questi due mesi l’ha tenuta lontana dal piccolo schermo per essere ricoverata in una struttura sanitaria, sottoposta a interventi chirurgici di cui non si conosce la natura e su cui la giornalista mantiene il massimo riserbo.

Roberta Ragusa, udienza blindata su richiesta revisione/ "Antonio Logli non ha prove"

Maria Giovanna Maglie inizia la sua carriera da giornalista esordendo tra le pagine de l’Unità, poi nel 1989 entra in Rai. Per la televisione pubblica svolge il ruolo di inviata in Medio Oriente, vivendo e raccontando ai telespettatori la prima guerra del Golfo. Successivamente diventa corrispondente da New York, sempre per la Rai. Maria Giovanna Maglie ha affiancato alla carriera di giornalista anche quella di opinionista, prendendo parte a programmi e reality quali L’isola dei famosi, La sposa perfetta, Stasera Italia, La vita in diretta e L’Arena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA