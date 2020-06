Maria Giovanna Maglie vs Enrico Mentana/ Pagliacciata Lega? Decreto scuola fa schifo

Pubblicità

Ha fatto il giro del web e dei social network la protesta inscenata dalla Lega in aula contro il decreto scuola a firma del ministro competente, Lucia Azzolina, dando vita anche a una polemica fra la saggista e opinionista Maria Giovanna Maglie e il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. Ricordiamo i fatti: il partito del Carroccio ha dato vita a una contestazione rumorosa e vistosa contro il provvedimento, esponendo addirittura uno striscione con su scritto: “Azzolina bocciata”. Ecco allora che sulla questione ha scelto di intervenire Mentana: “Possiamo dire che la Lega poteva risparmiarci questa pagliacciata?”, ha asserito. Dichiarazioni che non hanno incontrato il favore della Maglia, la quale, mediante gli spazi virtuali offerti dal social network Twitter, ha inteso rispondere per le rime al giornalista. “Decreto scuola, il commento di Enrico Mentana: ‘Possiamo dire che la Lega poteva risparmiarci questa pagliacciata?’ Si può anche dire che il decreto fa schifo, le proteste della Lega lo hanno mostrato. Quanto al folklore, si fa in tutto il mondo, menerei meno scandalo”. Una vicenda che, in ogni caso, ha diviso il web, schieratosi in parte a favore del parere espresso dal “Mitraglietta” e, in parte, a favore di quanto scritto dalla Maglie.



