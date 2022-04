Maria Giuseppina Sirgiovanni, la moglie di Raoul Casadei/ Un vero colpo di fulmine

Chi è Maria Giuseppina Sirgiovanni?

E’ ormai sempre più raro trovare unioni che resistano al tempo che passa, ma proprio per questo quando accadono episodi simili non si può che essere colpiti dalla profondità di questi legami. E’ il caso, ad esempio, di quanto accaduto a Raoul Casadei, che è stato sposato per più di mezzo secolo con Maria Giuseppina Sirgiovanni.

Il primo incontro tra i due è stato quasi casuale, a conferma di come evidentemente il destino avesse previsto tutto: “Eravamo entrambi insegnanti elementari a Roseto Valfortore – sono state le dichiarazioni di Pina a ‘Il resto del Carlino’ -. Un giorno ci siamo trovati in un ristorante, io ero al tavolo con mio papà, Raoul a un altro con il suo cane che, all’improvviso venne verso di me. Io ebbi paura e saltai in piedi sul tavolo. Raoul si avvicinò per chiedere scusa, ci guardammo e scattò la scintilla”.

Maria Giuseppina Sirgiovanni e Raoul Casadei: un amore fortissimo e duraturo

Sia Pina sia Raoul hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra e non hanno così esitato a progettare le nozze. E visto com’è andata tra loro la scelta è stata pienamente azzeccata: “Ci siamo sposati dopo un anno – ha detto ancora lei -. Ho chiesto l’aspettativa per l’insegnamento e poi il trasferimento, così sono andata a insegnare alle elementari a Riccione. Raoul invece è andato a insegnare a Levata di Saludecio, sopra Rimini, fino al 1971, quando prese in mano le redini dell’orchestra alla scomparsa dello zio Secondo e smise di fare il maestro elementare. La nostra vita è stata certamente movimentata, con tante soddisfazioni ma anche tanti sacrifici. Io avevo tre bambini a casa, mentre lui era sempre in giro”.

Ed è stata proprio la famiglia creata con la sua Pina l'orgoglio più grande dell'interprete di 'Romagna Mia': "Sono veramente felice di avere creato quello che io chiamo 'Il recinto', dove ci siamo io, la Pina e tutti i figli – aveva raccontato l'artista -. La famiglia è il vero valore della vita".











