Maria Grazia Calandrone, chi è la scrittrice/ Il suicidio dei genitori e l’adozione

Maria Grazia Calandrone è una nota poetessa, attivista e giornalista italiana che sarà ospite di Serena Bortone, a Oggi un altro giorno. Nata a Milano il 15 ottobre del 1964, si è distinta nell’arte della parole in tutte le sue manifestazioni; ha collaborato con Il Manifesto e scrive tutt’ora sul settimanale Sette del Corriere della Sera. Maria Grazia Calandrone è anche conduttrice di alcuni programmi culturali su Rai Radio 3 e scrive monologhi per l’attrice Sonia Bergamasco. Vanta anche diverse pubblicazioni: nel 1998 Pietra di paragone, volume dedicato al padre Giacomo, nel 2010 Sulla bocca di tutti con cui ha vinto il Premio Napoli. Nel 2011 la scrittrice pubblica il suo primo romanzo, L’infinito mélo, in prosa onirica. Nel 2018 pubblica La grande illusione, un romanzo noir e, nel 2021, Splendi come vita romanzo dedicato alla madre adottiva. Queste sono solo alcune, delle tante opere che Maria Grazia Calandrone ha creato nel corso della sua carriera.

Maria Grazia Calandrone la tragica storia dei suoi genitori

Maria Grazia Calandrone, ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato la tragica storia dei suoi genitori biologici che si amavano ma non potevano stare insieme. “All’epoca non esisteva il divorzio” afferma la scrittrice a Serena Bortone e poi continua: “Il loro viene allora denunciato come abbandono del tetto coniugale. Furono addirittura perseguitati, quindi non possono chiedere lavoro, altrimenti si sarebbero auto-denunciati. Così hanno deciso di scappare e, arrivati a Milano, sono nata io“. L’amore dei genitori continuò ad essere perseguitato anche se i due hanno cercato di scappare. Il dolore per non potersi vivere serenamente li ha portati a compiere l’estremo gesto: il suicidio. “Si sono buttati nel Tevere” racconta Maria Grazia Calandrone alla conduttrice. Tutto questo è accaduto quando la poetessa era ancora molto piccola, ed è poi stata data in adozione. Il romanzo “Splendi come vita” è dedicato alla madre naturale Lucia e alla madre adottiva Consolazione.

