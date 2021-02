Maria Grazia Calandrone, chi è?/ “Mia madre mi ha abbandonata prima del suicidio..”

Maria Grazia Calandrone chi è? Tra i candidati per il Premio Strega, attivista, scrittrice e giornalista, proprio lei, classe 1964, sarà ospite di Oggi è un altro giorno per raccontare dei suoi romanzi ma anche della sua particolare storia che ritroviamo tra le pieghe di Splendi come vita. Il romanzo in prosa lirica scritto dalla Calandone racconta in parte dell’abbandono da parte della madre, dell’adozione ma anche di quella donna così fragile e particolare, che l’ha messa al mondo per poi abbandonarla quando aveva solo 8 mesi per poi suicidarsi. Una storia complicata e particolare che forse ha reso Maria Grazia Caladrone una delle voci più rispettata della nostra poesia italiana. Proprio il CorriereTv nei giorni scorsi ha voluto raccontarla partendo da lei per realizzare uno speciale sulla maternità.

Maria Grazia Calandrone, chi è?

Lei stessa ha poi parlato della sua mamma adottiva, Ione, alla quale ha dedicato il suo libro spiegando: “Quello che non sapevo, e che ho scoperto scrivendo, è il paradiso perduto, l’amore incondizionato che Ione aveva avuto per me” mentre della madre naturale, Lucia, ha spiegato che era vittima di un matrimonio infelice e combinato, era stata costretta a sposare un uomo solo perché erede di terreni confinanti”. Ma chi è Maria Grazia Calandrone? E’ una poetessa, drammaturga, giornalista, attivista, artista visiva, insegnante, autrice e conduttrice per Rai Radio 3 italiana, che nel suo curriculum annovera collaborazioni con Il Manifesto e 7 de Il Corriere della sera ma che sicuramente non ha mai rinunciato al suo primo amore, la poesia, che porta anche nelle carceri con laboratori e studi.



