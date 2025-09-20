Verissimo, la confessione di Maria Grazia Cucinotta: “Mia sorella malata di tumore, la davano per spacciata”.

Maria Grazia Cucinotta ha raccontato a Verissimo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata, ma in particolare si è sfogata sulla malattia della sorella: ha un tumore alla testa e da poco è diventata nonna del nipotino Mattia. Oggi vederla felice è per lei stata una grande scommessa: “Molte persone si chiedono come si faccia a vivere stando tanto male e in coma, ma non ci siamo mai arresi e abbiamo pregato tanto per lei“. In tutto questo la mamma di Maria Grazia Cucinotta non sapeva niente, ma il suo sesto senso sentiva tutto.

“Mia sorella non è stata bene. Si è ammalata di un tumore in testa tre anni fa. Un incubo senza fine, ma ce l’ha fatta. La davano per spacciata, ma lei non si è mai arresa. L’amore guarisce, io ci credo”, ha detto l’attrice. Quest’anno l’attrice ha preso una decisione, quella di avere meno impegni, non viaggiare ma stare a casa a godersi la famiglia: “Mia figlia ha appena fatto 24 anni, è una principessa“, spiega, “i figli si vogliono staccare ma poi tornano sempre ad essere i nostri bambini“.

Maria Grazia Cucinotta ha anche parlato della sua carriera lavorativa: “Sono passati più di trent’anni da Il Postino e io sono sempre rimasta bimba dentro. Sempre con quell’entusiasmo di iniziare da zero la giornata”. Ad un certo punto Silvia Toffanin le ha anche fatto vedere un video di suo fratello Gaetano, che le ha fatto una vera e propria sorpresa raccontando il passato: “Sempre affiatati. Volevo un fratellino, ma poi quando l’ho presa in braccio mi sono subito affezionato.”. Poi continua, “La accompagnavano io dai vari stilisti perché credevo nel suo sogno. La nostra famiglia è sempre stata modesta e tranquilla. Siamo cresciuti bene. Mia sorella è stata male lo scorso anno e Maria Grazia si è prodigata e grazie a lei abbiamo risolto la cosa”. Intanto l’attrice si commuove e scoppia a piangere, grata di avere una famiglia così unita.