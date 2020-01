Maria Grazia Cucinotta come Sharon Stone/ “App di incontri? L’avrei fatto anch’io!”

Sharon Stone su un sito di incontri? Sicuramente un fake. È questo ciò che avranno pensato i tantissimi utenti di Bumble che hanno ritrovato la Stone tra le donne alla ricerca dell’anima gemella. Da qui le migliaia di segnalazioni ai gestori dell’app che hanno provveduto a bannare il profilo. Peccato che non era un fake ma la vera star di Hollywood a gestire quel profilo. «Mi sono iscritta al sito di @Bumble e hanno chiuso il mio account», ha twittato la diva dopo l’accaduto. «Alcuni utenti mi hanno segnalata, dicendo che non potevo essere io! Ehi, Bumble, essere me è escludente?». Ciò ha spinto i tecnici della app ad intervenire immediatamente e riattivare l’account. «Gli altri utenti devono avere pensato che fosse troppo bello per essere vero», ha commentato la Stone. Dell’accaduto ne ha parlato a La Stampa anche Maria Grazia Cucinotta, che si è perfettamente immedesimata nei panni della star americana.

Maria Grazia Cucinotta: “Tante volte quando sei famosa ti senti sola…”

“Posso capire quello che ha fatto Sharon Stone, forse l’avrei fatto anch’ io” ha ammesso Maria Grazia Cucinotta. Dietro questo gesto, infatti, ci sarebbe qualcosa di molto più profondo: “tante volte quando sei famosa e internazionale, come lo è lei, anche se stai tra milioni di persone, che ti amano e ti cercano, alla fine sei sola, ti senti da sola, perché non sai mai se le persone ti frequentano perché tu sei Sharon o solo perché tu sei la Stone.” osserva l’attrice. Sarebbe proprio la voglia di anonimato e normalità a spingere persone come la Stone a registrarsi ad una app di incontri, anche se, nota la Cucinotta, “la Stone si è registrata con il suo nome, quindi non voleva neppure fingersi un’ altra.”

Maria Grazia Cucinotta: “Avrei fatto anch’io come Sharon Stone!”

Quello di Sharon Stone rimane comunque un gesto che Maria Grazia Cucinotta ammette di aver ammirato. “Mi piace l’ idea di questa donna che, senza pensarci troppo, segue l’istinto e cerca di trovare l’ anima gemella attraverso un sito, la trovo grandiosa” confessa l’attrice nel suo intervento per La Stampa. Infatti poco dopo ammette “l’ avrei fatto anch’ io. Del resto, il fatto di essere famose o no non preclude il fatto che siamo tutti esseri umani bisognosi di amore e di persone con le quali condividere la vita di tutti i giorni.” Il bisogno d’amore spinge, dunque, chiunque, famosi e non, a gesti come questo. Ed è ancora la Cucinotta a notare che “tanti sono proprio uomini, che un po’ soffrono di non trovare più donne che apprezzano i romantici.. da non crederci!”, conclude.



