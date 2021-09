Maria Grazia Cucinotta/ “Con mio marito Giulio Violati abbiamo sempre litigato ma la lontananza…”

Maria Grazia Cucinotta si prepara ad una nuova sfida. Dopo aver segnato la storia del cinema italiano, ultima la sua interpretazione nel film presentato al Festival del Cinema di Venezia “American Night”, l’attrice sta per debuttare come conduttrice nella nuova edizione de “L’Ingrediente Perfetto”. Scelta come sostituta di Roberta Capua, la Cucinotta, intervistata dal settimanale Di Più TV, ha commentato la sua esperienza: “Quando mi hanno proposto L’Ingrediente Perfetto la mia prima reazione è stata dire no. Condurre un programma da sola mi spaventava. Poi però ci ho riflettuto, ho cambiato idea e ho deciso di buttarmi. E’ una trasmissione che parla di cucina, una passione che mi ha trasmesso mia madre”.

La conduttrice ha poi precisato di amare la pizza e la pasta anche se tra i suoi cavalli di battaglia non possono mancare le pietanze della sua terra: “Mi piacciono tutti i piatti della tradizione della Sicilia ma mi diverte anche sperimentare preparando piatti etnici”, ha rivelato. Intanto, la bella conduttrice era sta annunciata alla conduzione del programma “Missione Beauty” che da ottobre sarà in partenza su Raidue dopo “Detto Fatto”. Peccato che il posto le sia stato soffiato da Melissa Satta.

Maria Grazia Cucinotta e il rapporto con il marito Giulio Violati

Nel corso dell’intervista, Maria Grazia Cucinotta si è lasciata andare a delle confidenze sul suo privato. Parlando del rapporto con il marito Giulio Violati ha infatti confidato: “Il fatto di essere sempre in giro per lavoro ha aiutato il nostro rapporto senza che si trasformasse in abitudine. Come tutte le coppie, anche noi abbiamo avuto i nostri alti e bassi”.

L’attrice ha poi proseguito rivelando di aver litigato molto con il marito per una questione di diversità caratteriale: “Siamo totalmente diversi, io sono iperattiva, non riesco a stare ferma mentre Giulio è più tranquillo e pacato. Alla fine la voglia di stare insieme è stata sempre più forte di tutto. quando c’è l’amore si superano tutte le difficoltà”. Dal loro amore, è nata una figlia Giulia che invece di intraprendere la strada della recitazione ha optato per lo studio: “E’ al terzo anno di Economia e Commercio. Sono felice che non voglia fare l’attrice perché è un mestiere difficilissimo”, ha spiegato.

