Maria Grazia Cucinotta e la malattia della sorella/ “Continua a lottare, il nostro amore è infinito”

Maria Grazia Cucinotta e la dedica alla sorella

Maria Grazia Cucinotta è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, venerdì 5 aprile 2024. Attrice tra le più amate dal pubblico e apprezzate dagli addetti ai lavori, nonostante il grande successo, è sempre rimasta legata alle proprie origini. Innamorata della famiglia che ha creato, non si è mai allontanata dalla sua famiglia d’origine avendo un rapporto speciale con la sorella a cui ha scritto una dedica speciale sui social. Sul proprio profilo Instagram, infatti, l’attrice ha pubblicato una foto scattata in ospedale dove la sorella era ricoverata per alcuni problemi di salute.

“E tu continui a lottare ma mai da sola….l’amore per una sorella è infinito…“, ha scritto l’attrice che resta accanto alla sorella nella sua battaglia. La sorella della Cucinotta, infatti, sta affrontando un momento particolare a causa della malattia che le è stata diagnosticata e di cui ha parlato la stessa Cucinotta.

La malattia della sorella di Maria Grazia Cucinotta

Ad agosto 2023, Maria Grazia Cucinotta e la sua famiglia avevano affrontato un periodo difficile a causa della malattia della sorella che, in seguito ad un problema, aveva scoperto di avere un tumore alla testa. Della malattia della sorella, la Cucinotta ha parlato un video svelando l’accaduto.

“Mia sorella Lilla era finita al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte l’8 di agosto per un problema di cuore, ma essendo svenuta due volte il medico del pronto soccorso richiede una Tac alla testa. Poi contatta il Prof Raffa neurochirurgo del Policlinico, il quale diagnostica un tumore alla testa. Quella notizia che quando arriva ti gela il cuore anche se fuori ci sono 40 gradi”, aveva scritto Maria Grazia Cucinotta a corredo di un video in cui la sorella era immortalata sul letto d’ospedale. L’attrice aveva aggiunto che la massa tumorale era stata rimossa.

