Maria Grazia Cucinotta: “Io snobbata da una parte del cinema, ho sofferto”/ “C’è sempre quel po’ di invidia”

Maria Grazia Cucinotta a BellaMà: “Snobbata da un certo ambiente del cinema? Sì, ho sofferto”

Ospite nella puntata di BellaMà del 17 ottobre 2023, Maria Grazia Cucinotta si è raccontata a Pierluigi Diaco. Con un excursus sulla sua vita e carriera, l’attrice ha ammesso di aver vissuto tanti momenti belli ma anche molte difficoltà: “Nella mia vita ho gioito e sofferto, però la sofferenza mi ha insegnato ad apprezzare tutto, perché nulla è regalato, neppure la vita è scontata. – ha spiegato – Svegliarsi al mattino e stare bene, avere una giornata a disposizione viene dato per scontato ma non è così.”

E a proposito di difficoltà e sofferenze, Maria Grazia Cucinotta ha ammesso, incalzata da Diaco, di aver subito un po’ di snobismo da un certo ambiente legato al mondo del cinema: “Snobismo nel mondo del cinema? L’ho sofferto – ha ammesso l’attrice – perché l’Italia, che è un paese meraviglioso, ha una pecca: quello di non gioire del successo degli altri.”

Maria Grazia Cucinotta, l’amore e la voglia di privacy per la vita privata

Cucinotta si è dunque addentrata nel discorso, spiegando il suo punto di vista: “C’è sempre quel pizzico di invidia, ed è una cosa che da una parte mi è dispiaciuta, dall’altra mi ha dato la spinta per guardare oltre, quindi sono stata per 10 anni a Los Angeles e in altri luoghi…“. Tuttavia ha chiarito: “Non mi sono però sentita tradita dal nostro paese, anzi!”

L’attrice rimane tuttavia molto riservata quando si tratta della sfera familiare e amorosa: “Per me l’amicizia con un ragazzo è possibile, certo a volte si innamoravano e io dicevo ‘No grazie’. Pazzie d’amore per me? Ci saranno anche state ma se non ti interessa la persona non ti interessa neppure la follia. L’amore e i rapporti personali sono privati e io li tengo privati.” ha concluso.

