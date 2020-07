Maria Grazia Cucinotta/ “La vita cambia in un attimo, sono felice…” (C’è tempo per)

Maria Grazia Cucinotta è pronta a raccontarsi nel corso della sua ospitata alla trasmissione C’è tempo per in onda oggi 24 luglio su Rai1 e condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. Di recente l’attrice e regista ha reso nota la sua volontà di risposare il marito Giulio Violati, dopo essere convolati a nozze per la prima volta nel 1995. Dalla loro unione è nata la figlia Giulia, che oggi è ormai maggiorenne. Nel numero dello scorso 10 luglio del settimanale Gente, la Cucinotta ha aperto il suo cuore ed ha rivelato senza troppi giri di parole di aver vissuto non sempre dei momenti rosei nel corso del suo matrimonio con Giulio. “Come tutte le coppie anche noi abbiamo alti e bassi, poi siamo stati un po’ distanti, anche per motivi di lavoro, e questa distanza ci ha rafforzati entrambi”, ha spiegato senza peli sulla lingua. Nei loro progetti però, c’è quello di ridirsi il fatidico “sì” il prossimo ottobre. La coppia è pronta a rinnovare le promesse e sempre Maria Grazia, tra le pagine del medesimo settimanale ne aveva spiegato le ragioni: “Al primo ‘si’ ero una ragazzina travolta dal successo. Oggi so quel che voglio e sono matura: questo secondo matrimonio sarà quello vero”.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA E LE SUE NUOVE CONSAPEVOLEZZE

Oggi Maria Grazia Cucinotta, a 51 anni, è senza dubbio una donna matura che sa bene ciò che ancora vuole dalla vita e dai rapporti. Anche nel matrimonio con Giulio l’attrice e regista ha spiegato cosa li spinge oggi a voler rinnovare le promesse fatte molti anni fa: “Il segreto del nostro legame? Siamo più amanti che coniugi. Mio marito ha un lavoro stabile a Roma, io ho sempre viaggiato. L’intesa sessuale è stata molto importante per tenerci uniti nel tempo, anche se abbiamo avuto i nostri momenti bui”, ha dichiarato. E non ha fatto segreto del periodo non semplice che ha caratterizzato la loro relazione. “Cercavamo un secondo figlio che non è arrivato”, ha confidato la Cucinotta spiegando di aver vissuto quell’evento come un vero e proprio dramma. La loro unione ha però permesso di superare quel dolore e la sensazione della donna di sentirsi “una nullità”. Adesso però, ammette, sono più innamorati che mai, sinonimo che i tempi sono ormai maturi per risposarsi. Intanto, nei giorni scorsi Maria Grazia Cucinotta ha ricordato sui social un momento della quarantena vissuta ed immortalata con uno scatto postato su Instagram: “Una foto scattata durante il lockdown, che racconta come la vita cambia in un attimo…”, ha commentato l’artista. “Ero pronta per partire per un evento e mi sono ritrovata a casa a vivere la mia vita di madre, moglie, sorella….felice…”, ha aggiunto, riflettendo proprio su quel concetto niente affatto banale che c’è dietro la definizione di felicità.



