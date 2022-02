Maria Grazia Cucinotta/ “Le coppie se nasce un figlio si annullano, nel mio film…”

E’ tornata al cinema l’attrice Maria Grazia Cucinotta; nelle sale è infatti in scena Gli anni belli, una commedia ambientata negli anni ’90, durante una vacanza estiva in un campeggio italiano. “Io interpreto il personaggio di Adele – ha raccontato la splendida attrice siciliana, ospite ieri negli studi del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta – nel 1994 questa coppia parte per fare la solita vacanza al sud, vanno in questo campeggio con la figlia adolescente, arrivano lì, questo è l’anno dei cambiamenti, e trovano un campeggio completamente diverso, un campeggio molto più ricco, molto più sofisticato e loro rivogliono indietro, soprattutto il marito e la figlia, il vecchio campeggio”.

Maria Grazia Cucinotta: "Amo aiutare gli altri"/ "Essere famosi è anche questo"

Poi Maria Grazia Cucinotta ha proseguito, anticipando un po’ la trama del suo nuovo film: “Nel frattempo nascono gli amori, la figlia si allontana e questa coppia si ritrova ad avere un’intimità che aveva perso. Le coppie, quando nasce un figlio, si ritrovano sempre non più in due, ci si dimentica la coppia, e Adele che è questa moglie remissiva che accetta tutto, questa cosa non l’accetta”. E ancora: “Lei non ci sta, va bene invecchiare mentre un’altra cosa è invecchiare male, e quindi devi ribellarti”.

Giulio Violati, Giulia: marito, figlia Maria Grazia Cucinotta/ "La prima volta..."

MARIA GRAZIA CUCINOTTA: “DEVO RINGRAZIARE IL REGISTA, IL FILM NELLE SALE COME SE FOSSE UNA TOURNEE”

Maria Grazia Cucinotta ha aggiunto: “Devo dire grazie al regista Lorenzo D’amico perchè ha fatto un film delizioso, portando il cinema al cinema anche in un modo diverso, è un film che esce come una tournée teatrale, sta facendo il giro attraverso varie città. Domani (oggi ndr) sarà a Perugia e poi il 17 sarà nella mia città a Messina al cinema Apollo, evviva i cinema e gli anni belli”.

Fra gli attori protagonisti di questa pellicola anche Ninni Bruschetta e Romana Maggiora Vergano. Il film è uscito lo scorso 7 febbraio ed è senza dubbio gradevole, sia per la magistrale interpretazione degli attori, sia per chi vuole rivivere gli splendidi anni ’90, appunto gli anni belli…

Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/ 26 anni insieme e la figlia Giulia

© RIPRODUZIONE RISERVATA