Maria Grazia Cucinotta, L’ingrediente perfetto/ “Ho conquistato mio marito cucinando”

L’attrice Maria Grazia Cucinotta si mette ai fornelli con L’ingrediente perfetto, il programma settimanale di cucina in onda tutte le domeniche alle 11:00. Durante un’intervista al Giornale l’attrice ha confessato di aver deciso di mettersi in gioco e seguire una sua grande passione, quella della cucina e ha svelato quale sia secondo lei l’ingrediente perfetto in cucina: “È l’amore”.

In merito alla sua partecipazione al programma Maria Grazia ha detto: “L’ho fatto perché era un tipo di programma a cui non avevo mai approcciato, a parte come concorrente a Masterchef Vip, un po’ perché mi intrigava impegnarmi in qualcosa di nuovo che riguardasse la cucina. Io cucino spesso, quindi l’idea di condividere con i telespettatori qualcosa che faccio quotidianamente a casa mi piaceva molto”. L’obiettivo dell’attrice è quello riportare in televisione le situazioni familiari e casalinghe: “Volevo riportare in tv la sensazione di quando vengono a trovarti le amiche e ti metti a cucinare con loro per preparare il pranzo. Nel frattempo, fai quattro chiacchiere e alla fine finisci per parlare di ingredienti […] questo è lo spirito con cui mi sono approcciata”.

Maria Grazia Cucinotta fa conquiste con la sua cucina

Nel corso dell’intervista Maria Grazia Cucinotta ha ammesso di aver conquistato suo marito Giulio Violati proprio grazie alla sua bravura in cucina: “E aggiungerei anche che quasi tutti i giorni lo faccio, perché lui è davvero una buona forchetta. A casa mia non c’è quasi mai una sola pietanza per pranzo o cena. Abbiamo sempre un’ampia scelta tra primi, secondi e contorni. Ma questo non mi pesa, perché amo farlo. Cucinare per me è anche una forma d’amore per la mia famiglia”.

Nonostante i numerosi pasti però la donna ha un fisico invidiabile, e ha voluto rivelare a tutti il suo segreto: “Con il tempo ho imparato a cucinare anche i piatti siciliani più gustosi, usando meno grassi possibili, facendo attenzione quando friggo ad eliminare tutto l’olio in eccesso. Con un po’ di esperienza e qualche trucco, puoi mangiare bene, sano e con gusto, senza farti per forza del male”.

Nonostante la sua bravura in cucina, Maria Grazia Cucinotta ha voluto rassicurare le colleghe Antonella Clerici e Benedetta Parodi: “Le guardo entrambe e le adoro. Così come guardo tantissimi programmi di cucina e leggo molti blog. Credo che ci sia sempre qualche segreto da poter scoprire per poter migliorare quello che fai”.

Maria Grazia Cucinotta e il suo appello per le donne afghane

Maria Grazia Cucinotta non è solo una brava cuoca e un’eccellente attrice, è anche molto impegnata nel sociale. La sua ultima battaglia riguarda la salvaguardia delle donne afghane per le quali ha scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica: “Il sociale significa lottare tutti i giorni per le ingiustizie della vita. Mi piacerebbe lasciare tutto e dedicarmi solo a quello, poi però mi rendo conto che per aiutare gli altri in modo importante devi essere una persona visibile, avere popolarità”.

Maria Grazia ha dimostrato una forte personalità e ha voluto dichiarare: “Da sempre non amo le ingiustizie, e non mi fermerò mai, soprattutto quando si tratta di donne. Che siano italiane o afghane o di qualsiasi altra nazionalità, per me contano le vite umane. Sono tutte uguali e devono essere rispettate allo stesso modo”.



