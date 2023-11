Maria Grazia Cucinotta/ “Morte di mio suocero? Stavo mollando il mio ultimo film, troppo coinvolta”

Grande ospite stamane a Storie Italiane, l’attrice Maria Grazia Cucinotta: “Trattata meglio in America che in Italia? Negli Usa ho trovato un ambiente molto meritocratico quindi era molto più facile dal punto di vista lavorativo, poi l’Italia resta il pubblico che mi abbraccia e mi ama da 30 anni, quindi ho trovato molto più facile lavorare lì, non importa da dove vieni e chi sei in America, è tutto molto meritocratico. Fare l’attrice è un lavoro di grande preparazione e di grandi sacrifici, non ti puoi improvvisare, magari all’inizio sì ma poi devi studiare e io l’ho fatto per migliorarmi sempre di più poi a volte ci riesci e a volte no”.

“E’ cambiato qualcosa a livello di meritocrazia in Italia? – ha proseguito Maria Grazia Cucinotta – io sento i ragazzi che mi dicono che fanno fatica, c’è sempre quella sensazione che bisogna essere raccomandati per arrivare quindi i grandi talenti vanno via, basterebbe essere più attenti e appoggiare chi veramente vale perchè migliorerebbe la società”. Maria Grazie Cucinotta ha presentato ieri sera il suo ultimo film ‘Il meglio di te’, nella sale cinematografiche da domani e pellicola che ha fatto commuovere Eleonora Daniele: “Quando l’ho visto avevo i fazzoletti”, ha raccontato la conduttrice.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA E IL SUO ULTIMO FILM IN USCITA

Nel film si racconta la storia di una coppia, e precisamente di una donna che è stata tradita dal suo marito ma che alla fine lo perdona: “Nella vita ti può capitare di cadere – commenta Maria Grazia Cucinotta – quella donna ricerca l’amore in altri ma non è felice, ha una felicità arrabbiata, devi essere felice in tutti i costi perchè vuoi farla pagare a chi ti ha fatto del male, poi quando ritorna l’amore vero… l’amore vero è uno solo, ti fa crescere, ti fa piangere, ti fa male e ti fa capire tante cose, ne vale la pena”.

Il film uscirà domani in tutte le sale di tutta Italia "Parla di amori a 360 gradi, ci sono tante storie d'amore, è uno specchio per tanti di noi ed è un percorso da fare perchè ti fa capire l'importanza della vita. Mio suocero si stava spegnendo mentre stavamo girando il film – ha precisato Maria Grazia Cucinotta – la sua storia era troppo vicina a tutto quello che leggevo, e ad un certo punto ho chiamato il mio agente dicendo che non ce l'avrei fatta emotivamente ad affrontare quel lavoro". Fortunatamente alla fine Maria Grazie è tornata suoi suoi passi.











