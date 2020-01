Maria Grazia Cucinotta/ “Risposerei mio marito Guido Violati. La Caldonazzo…”

Maria Grazia Cucinotta risponde alle domande al buio di Vieni da me. Protagonista dello spettacolo “Le figlie di Eva” con Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere, l’attrice si racconta senza filtri rispondendo anche alle domande più scomode che la redazione della trasmissione condotta da Caterina Balivo ha preparato per lei. “Non mi sono mai posta il problema perchè non sono mai stata considerata stupida. Sono nata così, con questo fisico e ringrazio mia madre. Secondo me è un limite delle persone che hai di fronte e non tuo“, spiega l’attrice che, guardando alcune foto scattate all’inizio della sua carriera, ammette che, all’epoca, non aveva ancora capito il grande regalo che la vita le aveva fatto donandole la sua indiscutibile e naturale bellezza. “Ho capito che dovevo amarmi con il tempo perchè quando sei ragazzina e ti dicono che sei bella, non ci credi”, racconta la Cucinotta che, oggi, consapevole del proprio fascino e del proprio talento, dopo aver rifiutato senza il teatro, si è messa in discussione con Michela Anbdreozzi.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA: “NATHALY CALDONAZZO? PER ME E’ UN’AMICA”

Maria Grazia Cucnotta e Nathaly Caldonazzo si sono conosciute quando erano giovanissime. Recentemente, la Caldonazzo, parlando della Cucinotta, ha dichiarato: “lei non è un’amica”. Caterina Balivo chiede così all’attrice di rispondere alla Caldonacco. “Io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria. Magari sta in un momento particolare della sua vita dove queste cose sono uscite così. Io la stimo e per me è un’amica. Lei è stata quella che mi ha introdotta a Massimo Troisi, che mi ha introdotta a fare Il postino. Lei è la persona che mi ha permesso di fare il successo e per me è una mia amica. Lei è e resterà sempre Nathaly come persona”, afferma Maria Grazia. L’argomento, poi, si sposta sul matrimonio con Guido Violati con cui festeggerà tra poco le nozze d’argento: “non penso mai in negativo. Avevo paura che il matrimonio finisse quando mi sono sposata perchè ci conoscevamo da poco e avevo paura del legame perè è l’uomo che avrei voluto come padre dei miei figli e lui è un papà fantastico. Non mi ha mai sentita soffocata perchè io ho sempre viaggiato ed è la persona che risposerei tra alti e bassi”, conclude.

