Maria Grazia Di Domenico, morta per utero perforato/ Il medico: “Processatemi subito”

Vincenzo Campo vuole essere processato subito per la morte di Maria Grazia Di Domenico, la 27enne deceduta il 24 maggio 2021 dopo un calvario di sette giorni in seguito ad un intervento di conizzazione. Il medico della casa di cura “Santa Famiglia”, difeso dall’avvocato Luigi Annunziata, ha deciso di saltare l’udienza preliminare e, come evidenziato dal Corriere della Sera, di iniziare l’istruttoria nella quale dovrà difendersi dall’accusa di omicidio colposo in ambito sanitario. La giovane, nei giorni successivi all’operazione chirurgica, era stata curata con fermenti lattici.

Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Spoleto

Per la procura, comunque, durante l’intervento Campo avrebbe perforato l’utero. I dolori dovuti a ciò sarebbero stati scambiati per problemi gastrici causati da un virus intestinale, una diagnosi sbagliata per la quale a Maria Grazia Di Domenico sono stati dati dei fermenti lattici. Secondo il pm Daniela Cento, l’imputato avrebbe valutato in maniera inadeguata i sintomi di Maria Grazia Di Domenico dopo l’intervento. Ma la causa della morte resta la perforazione dell’utero.

Incidenti oggi, 25enne precipita in fossato e muore a Ravenna/ Cinque feriti a Zevio

IL CALVARIO DI MARIA GRAZIA DI DOMENICO

Nel dicembre dell’anno scorso la direzione regionale salute del Lazio aveva sospeso l’accreditamento alla casa di cura “Santa Famiglia” in seguito a quanto accaduto. La decisione fu presa, infatti, dopo l’ispezione del ministero della Salute, eseguita in conseguenza della morte di Maria Grazia Di Domenico. Era il 17 maggio 2021 quando la giovane attivista per l’ambiente, nata a Cava dei Tirreni ma romana di azione, veniva ricoverata per un intervento all’utero programmato da tempo. Un’operazione considerata di routine, infatti Di Domenico, tecnico informatico con la passione per l’ambiente, aveva confermato il matrimonio fissato da mesi per il 14 giugno. Ma quando si è svegliata dopo l’intervento ha cominciato ad accusare dolori molto forti, soprattutto allo stomaco. Un problema intestinale: questa la diagnosi che le è stata fatta, come evidenziato dal Corriere. Ma la situazione, anziché migliorare, è precipitata. Trasferita al policlinico Gemelli, era già in condizioni disperate. Il 24 maggio è morta, senza coronare il suo sogno di sposarsi.

LEGGI ANCHE:

Stupro di Capodanno a Roma, vittima tenta il suicidio/ "È tutta colpa mia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA