Maria Grazia Grimaldi, vincita record a “Caduta Libera”/ La risposta hagli hater

Chi è Maria Grazia Grimaldi?

In occasione di una delle puntate del torneo “Caduta Libera – Campionissimi“ Maria Grazia Grimaldi si è distinta con una vincita decisamente importante, pari a 110 mila euro. I telespettatori che hanno seguito la puntata del quiz condotto da Gerry Scotti sono stati con il fiato sospeso con lei nell’ultimo gioco, quello dei “Dieci passi“, dove lei aveva risposto con grande convinzione a tutte le domande, ad eccezione di una. Nell’arco di qualche secondo, però, lei ha avuto una grande intuizione, che le ha permesso così di fare il filotto e conquistare il montepremi.

Questo risultato le permetterà così, insieme a Nicolò Scalfi e Christian Fregoni di conquistare il titolo di “Campionissimo di Caduta Libera 2021“. La partecipazione della ragazza, insegnante di Udine, le ha regalato soddisfazioni importanti e confermato quanto la preparazione possa essere determinante per togliersi una soddisfazione così importante.

Maria Grazia Grimaldi e la partecipazione a “Caduta Libera”: la risposta ai “leoni da tastiera”

Gareggiare al quiz di Canale 5 non è stato però sempre semplice per Maria Grazia Grimaldi. Come aveva confessato lei stessa, infatti, le sono arrivati anche insulti e minacce ai suoi profili social, a cui lei ha risposto con fermezza: “Questo è un tema molto delicato e a me caro – aveva raccontato in un’intervista al blog Bubino‘ -, Mi occupo, per il lavoro che faccio, di proteggere i miei alunni dai bulli e dai prepotenti e, viceversa, la situazione che si è creata è proprio questa. Leoni da tastiera, tutti coltissimi e bellissimi, ci mancherebbe, che, impunemente, riversano odio e cattiveria su chi, di fatto non può difendersi. Con una sicurezza, tra l’altro, invidiabile, scrivendo cose su di me e sulla mia vita, oltre che sulla famiglia e sugli affetti, come se ci conoscessimo da anni e invece mi vedono un’ora alla sera in tv. Ci tengo anche a dire che, per ogni insulto, ci sono state decine di persone conosciute e non, che hanno voluto spendere un minuto del loro tempo per inviarmi un pensiero gentile. E’ stato incredibile. Li ho ringraziati uno ad uno”.

La sicurezza, però, non le manca ed è stata fondamentale per non farsi intaccare troppo dal problema. Ma se dovesse arrivare la vittoria nel torneo sarebbe la risposta più bella a chi l’ha criticata.



