Maria: “I miei 4 figli non vogliono più vedermi”/ “Mi mancate!” (C’è posta per te)

La puntata di C’è posta per te 2021 del 6 febbraio ha tra le sue storie quella di Maria. La donna è mamma di 5 figli: una, Chiara, vive con lei, gli altri 4 no. A Maria De Filippi, la donna ha raccontato: “Nonostante abbia dedicato la vita ai miei figli, il mio bilancio è negativo. Quattro non mi vogliono vedere e sentire da quando hanno scoperto che, dopo che ho lasciato il loro papà e sono andata via di casa, hanno scoperto che ho un altro compagno. Lui, però, non è la causa della fine del rapporto col loro papà.” Maria racconta che il marito era un uomo molto geloso che le impediva anche di vestire in un certo modo, tanto da comprarle lui gli abiti, di vedere le amiche, anche se in casa. Era geloso anche se dava delle carezze ai figli. Questo causa una profonda rottura tra loro e, alla fine, il marito va via per 5 mesi. Dopo questa rottura, la donna incontra Gaspare e se ne innamora.

Maria, scontro con i suoi figli a C’è posta per te 2021

Giulia e Davide, Giancarlo e Stefania, Marco, Pietro e Floriana sono i figli con i rispettivi consorti di Maria. A tutti loro è stata recapitata ma solo i primi quattro hanno accettato l’invito a C’è posta per te. Aperta la busta, Maria prende parole e, emozionata, dice ai suoi figli: “Siete i miei figli, vi amo, mi mancate da morire.” La donna è in lacrime ma i suoi figli sono abbastanza ostili, soprattutto Davide che non crede alle sue parole. Questo dà il via in studio ad una discussione tra le due parti.



