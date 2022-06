Maria Inzitari e Marianna, moglie, figlia Luigi Scalfaro/ Al fianco del papà quando..

Marianna Scalfaro, figlia di Luigi Scalfaro e Maria Inzitari: prese il posto della madre al cerimoniale

Marianna Scalfaro è la figlia dell’ex Presidente della Repubblica, Luigi Scalfaro, e di Maria Inzitari, morta circa venti giorni dopo il parto a causa di un’embolia. Era il 14 dicembre del 1994. La figlia di Maria e Luigi Scalfaro, in un primo momento doveva essere chiamata Gianna Rosa, ma successivamente le fu cambiato il nome in Marianna. La bambina è crescita insieme ai nonni e con gli zii paterni, dato che il padre era estremamente impegnato nella sua carriera politica all’interno della Democrazia Cristiana. Essendo vedovo nel momento in cui è stato eletto alla presidenza della Repubblica, Scalfaro scelse la figlia Marianna per il cerimoniale, ruolo che solitamente viene attribuito alla moglie del capo dello Stato.

Marianna Scalfaro, una presenza importante per il padre Luigi

Marianna Scalfaro, quindi, ha accompagnato il papà Luigi nelle visite ufficiali e ha ricevuto gli ospiti nella suggestiva e prestigiosissima cornice del Quirinale. Ma cosa sappiamo della vita privata della figlia di Luigi Scalfaro? Innanzitutto che, dopo la fine del mandato di suo padre, si è dedicata all’educazione per bambini, allo studio della pedagogia applicata alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie. In seguito alla scomparsa del papà si è attivata in prima persona per assistere persone in difficoltà economiche della comunità di Sant’Egidio. Ha donato un’antica proprietà dei nonni paterni nel novarese, mentre nel 2013 ha dovuto fare i conti con uno spiacevole e gravissimo episodio di stalking da parte un cinquantacinquenne, fermato in arresto dalla polizia.

