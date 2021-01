Maria Isabelle, figlia Cecilia Capriotti/ La vip piange in crisi:”ha perso due dentini e io non c’ero…”

Cecilia Capriotti si confida con Dayane Mello: “Mia figlia ha perso due dentini e io non c’ero, ha tolgo il biberon e io non c’ero. È un’età che non torna più”. Le due amiche si sono ritrovate in camera a chiacchierare della loro vita di mamme. La Capriotti è scoppiata in lacrime: “mi commuovono le lettere dei bambini”. La piccola Maria Isabelle, nata dall’amore con Gianluca Mobilia, in questo momento sta crescendo senza di lei. La bambina è felice, sembra non mancarle nulla, ma giustamente la Capriotti osserva “Le bambine possono avere anche se hanno tutto l’amore del mondo, ma la mamma è la mamma”.

E alla sua amica Dayane consiglia in futuro di fare lo stesso, pensare di più alla sua piccola Sofia: “Adesso devi goderti tua figlia, non la devi lasciare più. Quest’anno hai lavorato tanto, hai guadagnato anche per lei”. Chissà, le suggerisce ancora showgirl, l’anno prossimo potrebbe essere anche la volta giusta per trovare un uomo serie e responsabile con poter dare un fratellino o una sorellina a Sofia. Da parte sua, anche la Mello cerca di tirare su il morale alla Capriotti e di darle coraggio: “forza, mancano solo 30 giorni”.

UN COLPO DI FULMINE TRA AMICHE, CHE ORA PENSANO AL LORO FUTURO DA MAMME

“Noi ci siamo capite subito, un colpo di fulmine. Ci siamo guardate il primo giorno e ci siamo dette: ‘no vabbé, ci amiamo’. Certi colpi di fulmine succedono anche tra amiche” ha confidato Cecilia Capriotti a Dayane Mello. Punti in comune tra le due donne ce ne sono tanti: entrambe hanno una bimba piccola che in questo momento è costretta a crescere lontano dalla mamma. Insieme rileggono anche la lettera che i nonni di Sofia hanno scritto a Dayane: “Carissima Day, eccomi a scrivere due parole di affetto e amore, forse da te poco percepito, ma da me e noi tutti molto sentito. Vorrei vederti realizzare i tuoi sogni che custodisci nel cassetto della mente e gioire delle tue conquiste con gli amici più fidati. Non mollare mai.” “Che bella lettera, non è scontato da parte loro”, le fa notare la Capriotti, che dimostra di apprezzare l’amica per il carattere forte, sincero e generoso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA