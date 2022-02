Maria, la fidanzata di Simone Di Pasquale/ “Ci siamo ritrovati e innamorati”

Il pubblico che segue assiduamente “Ballando con le stelle” ha imparato a conoscere e ad apprezzare Simone Di Pasquale, ballerino professionista presente nel cast ormai da 16 anni, ma che ora, salvo ripensamenti, sembra essere intenzionato a cambiare vita e a dedicarsi ad altri progetti. Ora lo rivedremo così in un altro programma condotto da Milly Carlucci, “Il cantante mascherato“, come già accaduto nelle precedenti edizioni.

il 43enne, però, è da sempre piuttosto attento a tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, di cui si sa davvero pochissimo. Non è comunque mai stata un mistero la sua storia d’amore con Natalia Titova, a cui è stato legato dal 1998 al 2005, oggi compagna di Massimiliano Rosolino, da cui ha avuto due figlie. Oggi nella sua vita c’è un’altra ragazza, che preferisce però non comparire al suo fianco nelle occasioni ufficiali, se non raramente.

Maria è la fidanzata di Simone Di Pasquale: cosa sappiamo di lei

Al fianco di Di Pasquale al momento c’è una ragazza di nome Maria, che è diventata la sua fidanzata solo da pochi mesi. Pur essendo particolarmente riservato, il ballerino non ha esitato ad ammettere di essere innamorato e di sognare, non appena ce ne sarà la possibilità, una famiglia. Il legame nato tra lui e la ragazza sembra essere però la dimostrazione di come a volte sia il destino a muoversi per noi. I due, infatti, si erano conosciuti già 14 anni fa e avevano iniziato una frequentazione, non andata evidentemente a buon fine.

A distanza di tempo, però, i due si sono ritrovati e hanno così deciso di stare insieme, questa volta con l’intenzione di fare sul serio. A fare da Cupido ci ha pensato a Roma e un incontro che sembrava essere casuale: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel” – ha detto lui in un’intervista a ‘Nuovo Tv’. Al momento entrambi preferiscono evitare proclami sulla loro storia, ma tutto al momento sembra procedere per il meglio.



