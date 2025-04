Un’intera vita dedicata alla passione per il giornalismo, già a 12 anni – come da lei raccontato a La Volta Buona – era questo il suo sogno, soprattutto nel merito della cronaca politica: stiamo parlando di Maria Latella, oggi ospite di Caterina Balivo per raccontarsi tra carriera e vita privata. Dalle battute iniziali emerge un retroscena su Chiara Ferragni: “E’ stata una mia giornalista; aveva poco più di vent’anni e io le offrii il suo primo contratto da collaboratrice. E, pensate come ero ingenua, quando mi veniva a trovare in redazione – lei studiava alla Bocconi – le dicevo: ‘Mi raccomando, fai gli esami’… Lei è sempre stata molto determinata, aveva già una marcia in più; ha avuto anche dei collaboratori che l’hanno aiutata a scegliere il suo percorso. Avrà una seconda chance? Tutti possiamo averla, basta non arrendersi”.

Proseguendo nel suo racconto personale non riesce a trattenere l’emozione Maria Latella ascoltando le note de ‘Guarda che luna’, una canzone che è nel suo cuore perchè le ricorda il papà che amava cantargliela quando era piccola: “E’ il primissimo ricordo che ho di lui; mi ha insegnato ad amare la poesia, la musica, ed essere gentile perchè era un uomo di una gentilezza infinita”.

Maria Latella a La Volta Buona: “Non sono mancati gli ‘sgambetti’ sul lavoro…”

La giornalista è poi tornata su temi professionali, raccontando di come il suo percorso in un ambiente maschile non sia stato sempre semplice: “Sgambetti dal mondo maschile nel lavoro? Ne ho subiti tantissimi, l’ho anche raccontato in un libro. Quando seguivo la politica tornavo a casa alle 10 di sera per mettere a letto mia figlia Alice che era piccola, i miei amici maschi invece restavano lì e creavano un loro ambiente dal quale mi trovavo esclusa”. Maria Latella ha poi raccontato: “A volte aspettavano che io me ne andassi per lanciare una notizia…”.

Non poteva mancare in chiusura d’intervista a La Volta Buona anche un accenno all’amore e dunque alle nozze con Alasdhair Macgregor Hastie, marito di Maria Latella. “Il matrimonio in età matura lo apprezzi tanto, sai quanto è prezioso avere una persona vicina e poi sei anche più paziente e disposta a cedere”.