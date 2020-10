Maria Laura, chi è la presunta fidanzata di Paolo Brosio?/ Una modella per lui e…

Ma cosa succederà a Paolo Brosio venerdì sera? In molti sono convinti che sia arrivato per lui il momento di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per la felicità dei fan che ormai da tempo attendono il trash che può regalarci, ma sarà davvero così? A quanto pare dopo il Covid che lo ha costretto in ospedale, il giornalista ha pian piano ripreso in mano la sua vita e adesso potrebbe finalmente sbarcare nel reality show alla conquista di Dayane Mello, la modella che sembra ormai il suo chiodo fisso o, forse, sembrava. Secondo quanto rivela il settimanale Chi nelle sue Chicche di gossip sembra che Paolo Brosio non abbia gli occhi puntati sulla Mello ma su un’altra modella che gli sarebbe accanto in questo periodo post Codiv (o forse prima?).

PAOLO BROSIO INNAMORATO DI UNA MISTERIOSA MARIA LAURA?

In particolare, sul nuovo numero del settimanale si legge: “Paolo Brosio, che sta aspettando di entrato al Grande Fratello Vip dopo essere guarito dal Covid-19, in questo periodo di libertà limitata pare abbia trovato l’amore. In hotel si accompagna con una giovane modella di nome Maria Laura e si dice innamoratissimo”. Al momento non ci sono altri indizi su di lei e nemmeno su quello che lega i due in questi momenti, ma siamo sicuri che Paolo Brosio ha avuto modo di innamorarsi in questi mesi difficili? Lo scopriremo se entrerà davvero al Grande Fratello Vip 2020.



