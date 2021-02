Maria Laura De Vitis: “Anello di fidanzamento da Paolo Brosio”/ “Al mio compleanno..”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis fanno sul serio! A chi ha accusato la coppia di essere finta arriva oggi una risposta chiara e decisa: un anello di fidanzamento. La modella 23enne, ospite a Pomeriggio 5, ha annunciato a Barbara D’Urso una ‘notizia shock’: “È arrivato l’anello!” Così ha mostrato a tutti il dono d’amore che il giornalista le ha fatto proprio nel giorno del suo 23esimo compleanno.

“Non l’ho messo all’anulare altrimenti sembra che mi sposo domani!” ha però voluto precisare la ragazza. Così è arrivato il racconto di quella romantica serata: “Eravamo in camera d’hotel perché lui era a Reggio Emilia. A mezzanotte sento bussare alla porta, io mi spavento, vado ad aprire e c’era un cameriere con vassoio, 23 rose rosse, una bottiglia di champagne, una torta con candeline e un pacchettino. Nel pacchettino ho trovato l’anello.”

Maria Laura De Vitis: “Paolo Brosio può essere l’uomo della mia vita”

“Credi che lui possa essere l’uomo della tua vita?” ha allora chiesto Barbara D’Urso a Maria Laura De Vitis in diretta a Pomeriggio 5. “Io me lo auguro” ha replicato lei, motivando poi la sua risposta “Secondo me lui può dare tanto. È un uomo maturo che ha vissuto e che può insegnarmi, dico una cosa ora molto grande, ad amare. Forse io finora sono stata fidanzata ma amare mi manca”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per Paolo Brosio che, d’altronde, col dono di questo anello sembra motivato a convolare nei prossimi tempi a nozze con la bella Maria Laura.



