Maria Laura De Vitis/ Aveva ragione Carmen Di Pietro su Alessandro Iannoni?

E se davvero mamma Carmen Di Pietro avesse avuto ragione su Maria Laura De Vitis e suo figlio Alessandro Iannoni? Nella mente di chi segue L’Isola dei Famosi risuona questa domanda soprattutto dopo che la De Vitis ha sottolineato: “Io e Alessandro siamo solo amici. Non cerco l’amore”. Dopo il bacio che c’era stato tra i due sembrava nato un flirt destinato a diventare una storia d’amore, mamma Carmen però ci aveva visto lungo quando aveva sottolineato che per suo figlio le cose stavano prendendo una piega non molto promettente. Aveva paura infatti si creasse un rapporto che avrebbe destinato Alessandro a delle sofferenze. E chissà che Iannoni non sia rimasto deluso dalle parole di Maria Laura che di certo ha cambiato volto ancora una volta nelle ultime puntate.

Tra i vari concorrenti presenti sull’Isola dei Famosi che in un modo o nell’altro danno vita ad innumerevoli circostanze diverse, vi è sicuramente Maria Laura De Vitis; la ragazza, nata nel 1998 a Reggio Emilia, già da diversi anni si è guadagnata l’interesse del web e del mondo della televisione, grazie sicuramente alla sua innegabile bellezza e alla sua relazione con Paolo Brosio, che ha contribuito sicuramente ad accrescere la sua fama negli ultimi tempi. Maria Laura De Vitis arriva presso la famosa isola il 6 Maggio, entrando immediatamente in sintonia con il resto dei naufraghi, sia nel bene che nel male. Tuttavia, è interessante notare come appena arrivata sull’isola, Maria Laura De Vitis abbia immediatamente stretto amicizia con Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, guadagnandosi così il soprannome di ”trio delle Conquistadoras”. Appena arrivata sull’isola, Maria Laura De Vitis ha fatto conosciuto immediatamente sia Edoardo Tavassi che Alessandro Iannoni; questi, infatti, si sono offerti di far recapitare alle nuove arrivate l’indispensabile kit di sopravvivenza per cominciare la permanenza sull’isola situata nelle Honduras.

La prova del serpente honduregno

Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni si sono anche offerti di affrontare insieme la prova del serpente honduregno. I risultati di tale sfida, purtroppo, non sono stati dei più semplici: nonostante il grande sforzo fisico, aiutato sicuramente dal fisico prestante di Maria Laura De Vitis, non è stato comunque semplice vincere la complicata sfida proposta dalla produzione. Nel corso della sua permanenza sull’isola, Maria Laura De Vitis ha fatto anche parlare di sé: per un periodo di tempo, infatti, si è vociferato che tra Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis ci fosse un interesse reciprico: tuttavia, parlando con Estefania Bernal (un’altra naufraga presente), Maria Laura ha confessato di non essere alla ricerca di nessun amore particolare, e che qualora dovesse arrivare la giovane modella ed influencer non si tirerebbe indietro, ma che allo stato attuale tra le sue priorità vi sono sicuramente quelle di continuare ad impegnarsi e di concludere il suo percorso in serenità. Non è dello stesso avviso Mercedsz Henger, con la quale Maria Laura De Vitis ha avuto un pesante scontro poiché accusata da quest’ultima di star sfruttando Iannoni solo per una questione di strategia, mettendo così da parte ogni reale interesse; bisognerà vedere come si evolveranno le varie dinamiche narrative nel corso delle seguenti puntate previste in programma.

