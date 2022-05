Maria Laura De Vitis, chi è e amori/ Vincitrice Pupa e il Secchione e la discussa relazione Paolo Brosio

Maria Laura De Vitis, la vittoria alla Pupa e il Secchione show e…

Maria Laura De Vitis è una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi. La giovane ha partecipato a Ciao Darwin e ha vinto l’ultima edizione della Pupa e il Secchione show. Maria Laura è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, si è poi trasferita a Milano dove lavora come modella ed influencer. Giovanissima ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza: nel 2017 è stata eletta Miss Rocchetta Emilia e due anni dopo ha concorso al titolo di Miss Mondo Italia come Miss Universo Emilia Romagna. In più, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Ciao Darwin e Appuntamento a prima vista su Real Time. Negli ultimi due anni è stata anche diverse volte ospite dei programmi di Barbara D’Urso, nei quali ha ufficializzato la relazione con il suo ormai ex fidanzato Paolo Brosio. È stata protagonista de La Pupa e il Secchione Show, che ha vinto in coppia con il secchione Edoardo Baietti.

A dare la notizia della partecipazione all’Isola dei Famosi è stata Barbara D’Urso che ha dato la notizia con non poco orgoglio, visto che ha definito la 24enne una D’Urso-creatura: “Colgo l’occasione per ringraziarti pubblicamente, perché sei una persona fantastica che mi ha dato fiducia e non smetterò mai di dirlo: sei una persona speciale”. Con queste parole Maria Laura De Vitis si è rivolta alla conduttrice di Pomeriggio Cinque: è stata proprio lei, infatti, a scoprirla e a darle una possibilità di farsi conoscere in tv, e se ora sta per arrivare su Canale 5 è merito suo. “Per l’ennesima volta una D’Urso-creatura sta per essere protagonista dell’Isola dei famosi”, ha detto la presentatrice.

Maria Laura De Vitis è conosciuta per la sua storia con Paolo Brosio. Tra la giovane e Brosio c’era una differenza d’età di 42 anni. La loro storia è durata quasi un anno. A Domenica Live, Maria Laura aveva raccontato la fine della loro storia: “Purtroppo è finita, siamo amici, sono molto dispiaciuta, vorrei provare amore per lui. Di comune accordo, abbiamo chiuso la relazione. Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione, che entrambi non provavamo più un sentimento di amore. Oggi non lo amo più. Purtroppo è andato scemando, invece di crescere. Sarà perché siamo partiti subito a bomba. Io non lo amo più. E Paolo nemmeno. Questo è quello che mi ha detto. Paolo sta soffrendo come me, ma non c’è più amore”.

Per Paolo Brosio si è trattato di un incontro intenso e importante: “Il nostro rapporto è stato molto forte. Quello che sappiamo io e lei e che abbiamo vissuto è che è stato un legame forte e intenso da entrambe le parti, poi è venuto meno quell’entusiasmo, quella forza di vederci… Io ho voluto molto bene a Marialaura. Ho avuto due matrimoni e sempre con donne più giovani di me. Ho avuto tante storie. L’incontro con Marialaura è stato molto intenso subito. Ci siamo detti, se questa cosa è finita, mettiamoci alla prova, stiamo a distanza e vediamo”. Maria Laura è single e chissà che sull’Isola non trovi l’amore della sua vita.











