Maria Laura De Vitis/ Come se la caverà nei panni della Pupa Insidiosa?

Conosciuta in particolar modo per essere stata la fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis è entrata a far parte del cast di La Pupa e il secchione Show per dimostrare le sue reali potenzialità. La giovane vorrebbe infatti mostrare oltre alla sua innegabile bellezza anche flessibilità e capacità di apprendimento, oltre ovviamente a conquistarsi uno spicchietto di notorietà anche sul piccolo schermo. Fino alla quinta puntata è stata la compagna di Viaggio di Gianmarco Onsestini che poi le ha invece preferito Mira.

Nel corso della sesta puntata è emerso il disappunto di Laura nei confronti dell’uomo accusato di essere un giocatore scaltro e poco corretto e di aver effettuato la sua scelta solo in funzione dell’immunità. Nel corso dell’ultima settimana Maria Laura ha gareggiato al fianco di Alessandro, dopo che Asia Valente era stata scelta da Mirko Gangitano. Durante la fase di studio, nei giorni che precedono la puntata ha scoperto che “la Terra gira”, la sua affermazione ha scatenato l’ilarità del pubblico.

Maria Laura De Vitis, grande tensione con Asia Valente

Nella vasca di cultura Maria Laura De Vitis ha sfidato Asia Valente che le ha dedicato accuse pesanti ed un atteggiamento sprezzante colpendo il pubblico de La Pupa e il Secchione. In seguito alla sconfitta subita, l’influencer le ha dedicato un palese balletto di scherno dopo la loro performance. In questa settimana dovrà assumere il ruolo di pupa insidiosa e cercare di conquistare l’interesse dei secchioni rimasti in gara.

Le sue probabilità di vincita sono piuttosto basse in quanto fino a ora non è riuscita a stabilire un legame significativo con nessuno dei concorrenti in gara e avrà presumibilmente delle difficoltà nel farsi scegliere. I secchioni rimasti in gara sono solo tre (Alessandro, Aristide e Mirko). Cosa si inventerà durante la settimana per non essere eliminata definitivamente? Maria Elena dovrà infatti elaborare una strategia pressoché infallibile per riuscire ad essere scelta e quindi a rimanere in gioco. La sua numerosa comunità sui social continuerà a supportarla e difenderla come ha fatto fino ad ora?

