Maria Laura De Vitis contro Lory Del Santo/ “Mai detto che ho finto con Alessandro”

Maria Laura De Vitis risponde a tono a Lory Del Santo, la quale ha affermato che all’Isola dei Famosi la ex Pupa si era confidata con lei dicendole di avere finto un interesse nei confronti di Alessandro Iannoni al fine di avere visibilità. Un’accusa che la modella non accetta. È per questo motivo che ha deciso di difendersi sui social network.

“Avevo già seguito Alessandro da casa e mi ero fatta un’idea. Sono entrata all’Isola dei Famosi con la volontà di conoscerlo. La breve frequentazione che abbiamo avuto mi ha confermato l’idea che mi ero fatta. Prima che lui andasse via gli avevo chiesto se da parte sua c’era un interesse oppure se era solo amicizia. Nel momento in cui Alessandro mi ha confidato che per lui ero un’amica mi sono tirata indietro e abbiamo proseguito questa avventura da amici”, questa come riportato da Comingsoon è la versione dei fatti dell’ex naufraga.

Maria Laura De Vitis contro Lory Del Santo: la risposta sulla storia con Alessandro Iannoni

Tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni non è dunque nata una storia d’amore come lei avrebbe voluto, nonostante Lory Del Santo abbia rivelato che per la ex Pupa era soltanto finzione. Non resta altro che un’amicizia. “Con Alessandro ci rivedremo al di fuori di questo contesto. A Lory non ho mai detto che avrei voluto fingere una storia. Anzi, è stata lei che più volte si è avvicinata a me e mi diceva: “Non so come fai a parlare con Alessandro perché è un ragazzo introverso a cui devi cavare le parole di bocca”. Lei mi scoraggiava nella conquista di Alessandro”, ha aggiunto.

Inoltre, la modella ha precisato che non intende avere più alcun rapporto con la ex compagna di viaggio al di fuori dell’Isola dei Famosi. Adesso sta valutando cosa fare in futuro. Pochi giorni fa ha confidato, in tal senso, che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip.











