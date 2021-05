Maria Laura De Vitis “Corona mi ha incastrato”/ “Dissi no al suo piano su Brosio e..”

Maria Laura De Vitis ha incontrato Fabrizio Corona quando Paolo Brosio era nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex re dei paparazzi volle incontrarla per darle un paio di dritte per rimanere a galla nel mondo della tv e ritagliarsi uno spazio proprio fino a quando lei non disse di no avvisandolo di non accendere la tv (era ospite dalla D’Urso) perché lo avrebbe deluso. Sono tutte cose queste che racconta la stessa ex di Paolo Brosio che raggiunta da FanPage alza il velo sull’interesse di Corona alla storia di Maria Laura e della liason con il giornalista e conduttore. Nella lunga intervista la bella morettina conferma di aver conosciuto Brosio intorno al 20 agosto a Forte dei Marmi, di averlo baciato il 26 e di essersi proposta come sua spalla per lavorare ad un evento benefico che lui stava organizzando. La loro liason è stata interrotta dal fatto che il conduttore sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà lasciando tutto a metà.

Maria Laura De Vitis “Fabrizio Corona mi ha incastrato”

Fin qui tutto noto quindi se non fosse che in un passaggio proprio Maria Laura de Vitis ha spiegato che Fabrizio Corona ha deciso di incontrarla per mettere in scena una storia e un rapporto che non era quello reale: “Fabrizio mi aveva suggerito una versione diversa dalla realtà che non avrei mai dato in tv”. In pratica avrebbe voluto far passare Paolo Brosio come l’uomo che mantiene il suo profilo religioso e lei un’amica che “si faceva usare fisicamente” per andare in tv. A suo dire, quando Fabrizio Corona ha capito che le cose non sarebbero andate così ha deciso di intervenire mettendo in mezzo Diego Granese: “Di quella paparazzata sul nostro finto bacio non sapevo nulla, non volevo fare uno scoop in più. Avevo solo accettato un suo passaggio a casa e loro, Diego e Fabrizio, si saranno messi d’accordo con un paparazzo. Sono stata incastrata, volevano mandare in tv un loro talent sfruttando me”.

